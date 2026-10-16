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Tecno Spark 50S 5G भारत में लॉन्च: महंगे फोन्स के दौर में एक बजट ऑप्शन!

यह फोन MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, 50MP कैमरा और IP64 रेटिंग के साथ आ रहा है जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए मजबूत है. ( Image Credit; Tecno )

हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो आपको बजट रेंज में मिल सकता है. इस फोन का नाम Tecno Spark 50G 5G है. यह फोन Spark 50 5G के बाद इस सीरीज का दूसरा मॉडल है. कंपनी ने इसे शुक्रवार यानी आज ही लॉन्च किया है और इसे अगले हफ्ते से बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.

Tecno Spark 50S 5G की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट मिलेगा, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. अगर आप ज्यादा रैम चाहते हैं तो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.

इस फोन की बिक्री 20 अक्टूबर के अमेज़न पर शुरू होगी. इसे आप दो रंगों - एक Burgundy Red और दूसरा Breeze Blue में खरीद सकते हैं. दोनों कलर्स दिखने में अच्छे लगते हैं और युवाओं का काफी पसंद आ सकते हैं. डिस्प्ले और परफॉर्मेंस Tecno Spark 50S 5G में 6.78 इंच की एलसीडी टचस्क्रीन दी गई है, जो HD+ रेजोल्यूशन यानी 720 x 1600 पिक्सल सपोर्ट के साथ आती है. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग स्मूथ लगती है और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है. इसमें दो परफॉर्मेंस कोर 2.5GHz तक चलते हैं और छह एफिशिएंसी कोर 2.0GHz पर काम करते हैं. यह एक डुअल सिम फोन है, जो Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.