Tecno Spark 50S 5G भारत में लॉन्च: महंगे फोन्स के दौर में एक बजट ऑप्शन!
Tecno Spark 50S 5G भारत में 20 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसमें 6500mAh बैटरी मिलेगी.
Published : October 16, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो आपको बजट रेंज में मिल सकता है. इस फोन का नाम Tecno Spark 50G 5G है. यह फोन Spark 50 5G के बाद इस सीरीज का दूसरा मॉडल है. कंपनी ने इसे शुक्रवार यानी आज ही लॉन्च किया है और इसे अगले हफ्ते से बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.
Tecno Spark 50S 5G की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट मिलेगा, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. अगर आप ज्यादा रैम चाहते हैं तो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.
इस फोन की बिक्री 20 अक्टूबर के अमेज़न पर शुरू होगी. इसे आप दो रंगों - एक Burgundy Red और दूसरा Breeze Blue में खरीद सकते हैं. दोनों कलर्स दिखने में अच्छे लगते हैं और युवाओं का काफी पसंद आ सकते हैं.
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डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Tecno Spark 50S 5G में 6.78 इंच की एलसीडी टचस्क्रीन दी गई है, जो HD+ रेजोल्यूशन यानी 720 x 1600 पिक्सल सपोर्ट के साथ आती है. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग स्मूथ लगती है और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi है.
इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है. इसमें दो परफॉर्मेंस कोर 2.5GHz तक चलते हैं और छह एफिशिएंसी कोर 2.0GHz पर काम करते हैं. यह एक डुअल सिम फोन है, जो Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
कैमरा, बैटरी और फीचर्स
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा लगा हुआ है, जो एलईडी फ्लैश के साथ आता है. कैमरा सेटअप एक हॉरिजॉन्टल पिल शेप वाले आइलैंड में रखा गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है.
इस फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का कहना है कि इस फोन की बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर आप दिनभर फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और GPS कनेक्टिविटी मौजूद है. इसका साइज़ 168 x 79 x 8mm है और वजन करीब 210 ग्राम है.
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मजबूती और सुरक्षा
टेक्नो ने इस फोन को काफी मजबूत बनाया है. इसमें मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन है. कंपनी का दावा है कि यह 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहता है. फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, जिसकी मदद से फोन धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है.
कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को 20 सेंटीमीटर पानी में 5 मिनट तक रखा जाए, फिर भी फोन खराब नहीं होगा. लिहाजा, अगर आप आजकल महंगे फोन वाले दौर में कम कीमत में एक अच्छा और बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Tecno Spark 50S 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.