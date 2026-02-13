ETV Bharat / technology

8,000mAh की बढ़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Tecno Pova Curve 2 5G, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में अपना नया Tecno Pova Curve 2 5G लॉन्च कर दिया है. यह पिछले साल के Pova Curve 5G मॉडल का सक्सेसर है, जिसे मई 2025 में पेश किया गया था. इस स्मार्टफोन में 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है. फोन को पावर देने के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगाया गया है, जिसमें 8GB रैम मिलती है. Tecno Pova Curve 2 5G में 8,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Tecno Pova Curve 2 5G की कीमत

भारतीय बाजार में नए Tecno Pova Curve 2 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट में उतारा है. जहां इसके 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, इसके 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आने वाले इस वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इसकी बिक्री 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू की जाएगी.

कंपनी ने इस स्मार्टफोन को स्टॉर्म टाइटेनियम, मेल्टिंग सिल्वर और मिस्टिक पर्पल कलर में पेश किया है. लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो ग्राहक एलिजिबल बैंक डिस्काउंट के साथ 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं.

Tecno Pova Curve 2 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

नए Tecno Pova Curve 2 5G को डुअल-सिम (नैनो + नैनो) के साथ पेश किया गया है, जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड HiOS 16 पर चलता है. इसमें 6.78-इंच की फुल-HD+ (1,080 x 2,364 पिक्सल) कर्व्ड AMOLED स्क्रीन मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.18 प्रतिशत और पीक ब्राइटनेस 4,500 nits है. डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन लगाया गया है.