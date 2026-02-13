8,000mAh की बढ़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Tecno Pova Curve 2 5G, जानें क्या है कीमत
Tecno ने भारतीय बाजार में अपना नया Tecno Pova Curve 2 5G लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपये रखी गई है.
Published : February 13, 2026 at 1:29 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में अपना नया Tecno Pova Curve 2 5G लॉन्च कर दिया है. यह पिछले साल के Pova Curve 5G मॉडल का सक्सेसर है, जिसे मई 2025 में पेश किया गया था. इस स्मार्टफोन में 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है. फोन को पावर देने के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगाया गया है, जिसमें 8GB रैम मिलती है. Tecno Pova Curve 2 5G में 8,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
Tecno Pova Curve 2 5G की कीमत
भारतीय बाजार में नए Tecno Pova Curve 2 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट में उतारा है. जहां इसके 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, इसके 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आने वाले इस वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इसकी बिक्री 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू की जाएगी.
कंपनी ने इस स्मार्टफोन को स्टॉर्म टाइटेनियम, मेल्टिंग सिल्वर और मिस्टिक पर्पल कलर में पेश किया है. लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो ग्राहक एलिजिबल बैंक डिस्काउंट के साथ 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं.
Tecno Pova Curve 2 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
नए Tecno Pova Curve 2 5G को डुअल-सिम (नैनो + नैनो) के साथ पेश किया गया है, जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड HiOS 16 पर चलता है. इसमें 6.78-इंच की फुल-HD+ (1,080 x 2,364 पिक्सल) कर्व्ड AMOLED स्क्रीन मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.18 प्रतिशत और पीक ब्राइटनेस 4,500 nits है. डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन लगाया गया है.
प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगाया गया है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है. ऑनबोर्ड RAM को एक्स्ट्रा बचे हुए स्टोरेज का इस्तेमाल करके लगभग 16GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, प्रोसेसर को Arm G610 MC2 GPU के साथ पेयर किया गया है.
Tecno Pova Curve 2 5G का कैमरा सेटअप
कैमरे की बात करें तो, Tecno Pova Curve 2 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंड्री कैमरा दिया गया है. सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए इस स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा लगाया गया है. इस हैंडसेट का साइज़ 162.68 x 77.15 x 7.42mm है और इसका वज़न 192g है.
Tecno Pova Curve 2 5G की बैटरी और चार्जिंग
नए Tecno Pova Curve 2 5G में 8,000mAh का बैटरी पैक मिलता है, जो 45W पर वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, फोन के बॉक्स में 45W का चार्जर भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि हैंडसेट एक बार चार्ज करने पर 16.4 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 35.7 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 48.1 घंटे का कॉलिंग टाइम और 1,133.1 घंटे का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है.