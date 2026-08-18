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Tecno Pova 8 Pro 5G भारत में लॉन्च, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे आप!

इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट, 6,500mAh बैटरी और 50-मेगापिक्सल कैमरा जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं.

Tecno Pova 8 Pro 5G
Tecno Pova 8 Pro 5G (Image Credit: Tecno)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Tecno Pova 8 Pro 5G है. टेक्नो ने कुछ महीने पहले इसी सीरीज का स्टैंडर्ड मॉडल Pova 8 लॉन्च किया था और अब उसी फोन के प्रो मॉडल को कंपनी ने लॉन्च किया है. Pova 8 Pro 5G की सबसे खास बात इसमें मिलने वाली बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग है.

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है, जो Android 16 पर बेस्ड HiOS 16 पर चलता है. कंपनी ने इस फोन के लिए दो ओएस अपडेट और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की HyperLux AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1,208 x 2,644 पिक्सल है. यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 429 ppi पिक्सल डेंसिटी और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. फोन को IP69K रेटिंग भी मिली है यानी यह धूल और पानी से भी सुरक्षित रहेगा.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट लगा है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और 2.6GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इसके साथ टेक्नो का खुद का P1 ग्राफिक्स चिप और ARM Mali-G615 MC2 GPU भी मौजूद है. टेक्नो ने अपने इस फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान फोन को गर्म होने से बचाता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 177 मिनी LED वाला Alive Matrix Display है, जो अलग-अलग सिएुशन में लाइट इफेक्ट दिखाता है. इसके बैक कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें Sony LYTIA 700C सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) दिया गया है. फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी की बात करें तो Pova 8 Pro 5G में 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, NFC और GPS जैसे फीचर्स मौजूद हैं. सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी दिया गया है.

कीमत और उपलब्धता

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 49,999 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 54,999 रुपये है.
  • कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन करके इस फोन को खरीदने पर कंपनी 3000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है.
  • कंपनी ने इस फोन को आर्क व्हाइट, ग्रैफाइट ब्लैक और तुंद्रा ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है.
  • इस फोन को 21 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.

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