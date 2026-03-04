ETV Bharat / technology

Tecno Pop X भारत में लॉन्च, ₹8,499 में मिलेगा 120Hz डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी

यह फोन Android 15 पर बेस्ड ओएस पर रन करता है. ( Image Credit: Tecno via Amazon )

हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में अपना नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Pop X लॉन्च कर दिया है. यह फोन उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं. इस फोन की कीमत सिर्फ 8,499 रुपये रखी गई है, जिसमें यूज़र्स को 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन की बिक्री 6 मार्च से अमेज़न और अन्य रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत HDFC बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर इसे सिर्फ 7,749 रुपये में भी खरीदा जा सकता है. Tecno Pop X में 6.75 इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है. इसमें खास बात यह है कि इस बजट रेंज में भी कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है, जो यूज़र्स को वीडियो देखने या छोटे-मोटे गेम खेलने के दौरान पर अच्छा अनुभव देगा. यह फोन Android 15 पर बेस्ड ओएस HiOS 15 पर चलेगा. परफॉर्मेंस और बैटरी