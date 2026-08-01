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Tecno लाया 0 एमएम बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट फोन, वीडियो में देखें डिज़ाइन

टेक्नो अपने नए कॉन्सेप्ट फोन को IFA 2026 में पेश करेगा, जिसमें स्क्रीन के चारों तरफ बॉर्डर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा.

The company has achieved this zero-border design by using internal stacking and new display packaging technology.
कंपनी ने इंटरनल स्टैकिंग और नई डिस्प्ले पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके यह जीरो बॉर्डर डिजाइन हासिल किया है. (Image Credit: Tecno)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेक्नो एक ऐसा स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, जिसकी स्क्रीन के चारों ओर बॉर्डर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा. अभी तक आपने बहुत पतले बेजल्स वाले स्मार्टफोन्स देखें होंगे लेकिन अब टेक्नो ज़ीरो बेजल्स वाला कॉन्सेप्ट फोन पेश करने जा रही है. टेक्नो ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला ज़ीरो बैजल्स स्मार्टफोन होगा. कंपनी इस फोन को IFA 2026 में दुनिया के सामने पेश करने वाली है.

टेक्नो ने अपने नेक्स्ट-जेन बेजललेस कॉन्सेप्ट फोन को टीज किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट बता रही है जिसमें सच में 0 एमएम का डिस्प्ले बॉर्डर होगा. इसका मतलब है कि अभी तक आपके फोन की डिस्प्ले के चारों तरफ पतले-पतले काले रंग में दिखने वाला हिस्सा होता है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं होगा और उस काले रंग वाले हिस्से की जगह पर भी स्क्रीन ही दिखाई देगी.

कंपनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसने एडवांस इंटरनल स्टैकिंग, नई स्क्रीन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और फोन के अंदर की बनावट में बदलाव करके ऐसा कमाल करने में कामयाबी पाई है. मशहूर टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने भी इस कॉन्सेप्ट फोन की पिक्चर्स एक्स पर शेयर की हैं और इसे इंडस्ट्री का पहला ट्रू जीरो एमएम डिस्प्ले बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट बताया है.

इस कॉन्सेप्ट फोन के टीज़र में दिखाई गई पिक्चर्स में फोन की स्क्रीन किनारों पर भी लगभग पूरी तरह फैली हुई हालांकि फोन में सेल्फी कैमरे के लिए बीच में एक पंच-होल कटआउट अभी भी मौजूद रहेगा. फोन की बाकी हार्डवेयर डिटेल्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बर्लिन में होगा फोन का लाइव डेमो

टेक्नो अपने इस बेजललेस कॉन्सेप्ट फोन को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाले इवेंट IFA 2026 के शोस्टॉपर्स में पेश करेगा. यह एक बड़ा टेक इवेंट है, जो 4 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा.

फिलहाल, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इस टेक्नोलॉजी को आगे चलकर किसी बिकने वाले फोन में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं. अभी यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमो है. लिहाजा, आप ये न सोचे कि फोन जल्द मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला है.

गौतलब है कि पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनियां लगातार अपने फोन्स के डिस्प्ले बॉर्डर को पतला करती आ रही हैं, और कई फ्लैगशिप फोन्स में पहले से ही बेहद पतले बेजल देखने को मिल रहे हैं.

टेक्नो का यह नया कॉन्सेप्ट इसी ट्रेंड को एक कदम और आगे ले जाता है, जहां बॉर्डर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है. अगर यह टेक्नोलॉजी आगे चलकर असली फोन्स में इस्तेमाल होती है, तो आने वाले समय में स्मार्टफोन की डिजाइन दुनिया में यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

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