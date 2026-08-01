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Tecno लाया 0 एमएम बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट फोन, वीडियो में देखें डिज़ाइन

कंपनी ने इंटरनल स्टैकिंग और नई डिस्प्ले पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके यह जीरो बॉर्डर डिजाइन हासिल किया है. ( Image Credit: Tecno )

हैदराबाद: टेक्नो एक ऐसा स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, जिसकी स्क्रीन के चारों ओर बॉर्डर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा. अभी तक आपने बहुत पतले बेजल्स वाले स्मार्टफोन्स देखें होंगे लेकिन अब टेक्नो ज़ीरो बेजल्स वाला कॉन्सेप्ट फोन पेश करने जा रही है. टेक्नो ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला ज़ीरो बैजल्स स्मार्टफोन होगा. कंपनी इस फोन को IFA 2026 में दुनिया के सामने पेश करने वाली है.

टेक्नो ने अपने नेक्स्ट-जेन बेजललेस कॉन्सेप्ट फोन को टीज किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट बता रही है जिसमें सच में 0 एमएम का डिस्प्ले बॉर्डर होगा. इसका मतलब है कि अभी तक आपके फोन की डिस्प्ले के चारों तरफ पतले-पतले काले रंग में दिखने वाला हिस्सा होता है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं होगा और उस काले रंग वाले हिस्से की जगह पर भी स्क्रीन ही दिखाई देगी.

कंपनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसने एडवांस इंटरनल स्टैकिंग, नई स्क्रीन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और फोन के अंदर की बनावट में बदलाव करके ऐसा कमाल करने में कामयाबी पाई है. मशहूर टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने भी इस कॉन्सेप्ट फोन की पिक्चर्स एक्स पर शेयर की हैं और इसे इंडस्ट्री का पहला ट्रू जीरो एमएम डिस्प्ले बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट बताया है.

इस कॉन्सेप्ट फोन के टीज़र में दिखाई गई पिक्चर्स में फोन की स्क्रीन किनारों पर भी लगभग पूरी तरह फैली हुई हालांकि फोन में सेल्फी कैमरे के लिए बीच में एक पंच-होल कटआउट अभी भी मौजूद रहेगा. फोन की बाकी हार्डवेयर डिटेल्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.