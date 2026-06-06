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AI की वजह से जा रही हैं नौकरियां? जानें 2026 की टेक लेऑफ की पूरी कहानी

भारत के IT सेक्टर में AI सीधे नौकरियां नहीं छीन रहा, बल्कि हाइब्रिड स्किल्स की मांग बढ़ाकर काम के तरीके बदल रहा है. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: 2026 का साल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर मई तक यानी सिर्फ पांच महीनों में ही दुनियाभर में 1,16,739 टेक कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि से कहीं ज्यादा चिंताजनक है. Layoffs.fyi की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में जहां केवल 10,577 छंटनियां हुई थीं, वहीं मई 2026 में अकेले 28,889 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. इसका मतलब है कि एक साल में यह संख्या करीब तुना गुना हो गई है. अगर पूरे साल की बात करें तो मार्च 2026 अब तक का सबसे बुरा महीना साबित हुआ है. इस एक ही महीने में 46,000 से ज्यादा लोगों की छंटनी हुई. इन नौकरी कटौतियों की वजह एक जैसी है और वो है एआई में निवेश बढ़ाना और खर्च को कम करना. इसका मतलब है कि टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर, उनकी सैलरी को एआई में इन्वेस्ट करना चाहती है. किन बड़ी कंपनियों ने काटी नौकरियां? इस साल छंटनी करने वाली कंपनियों की लिस्ट में दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं. Uber ने अपने People and Places डिवीजन में 23 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती की है. हालांकि, यह उसके टोटल 34,000 ग्लोबल कर्मचारियों का 1% से भी कम हिस्सा है. उबर का यह डिवीज़न HR, भर्ती, वर्कप्लेस मैनेजमेंट और कंपनी कल्चर जैसे कामों को संभालता है.