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वित्त वर्ष 2031 तक Tata भारत में लॉन्च करेगी 6 कारें, नए सेगमेंट में करेगी एंट्री

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के लिए एक एग्रेसिव ग्रोथ प्लान की घोषणा की है, जिसमें वित्त वर्ष 2031 तक अपने पोर्टफोलियो को मौजूदा नौ मॉडल से बढ़ाकर 15 करने का प्लान है. कंपनी के इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में इस बात की जानकारी दी कि कंपनी अगले पांच सालों में 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट इंटरवेंशन शामिल करने वाली है.

इन प्रोडक्ट्स में फेसलिफ्ट, पावरट्रेन अपग्रेड, फीचर अपग्रेड और नए वेरिएंट के साथ छह बिल्कुल नए नेमप्लेट शामिल हैं. इस प्रोडक्ट-लेड एक्सपेंशन के ज़रिए, Tata Motors का उद्देश्य मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना और दशक के आखिर तक भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 18 से 20 प्रतिशत शेयर हासिल करना है.

वित्त वर्ष 2031 तक 6 मॉडल बाजार में होंगे लॉन्च

कंपनी की इस योजना का एक खास हिस्सा छह बिल्कुल नए मॉडल लॉन्च करना है. इन मॉडलों की मदद से कंपनी बाजार में कई सेगमेंट्स में अन्य कंपनियों से मुकाबला कर पाएगी. इन कारों के साथ ही कस्टमर्स को बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन ऑप्शन के ज़्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे.

जिन कारों के लॉन्च का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, उनमें Tata Sierra.ev भी शामिल है, जिसे 30 जून को पेश किया जाएगा, इसके बाद पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Tata Safari.ev को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके इस साल त्योहारों के मौसम में लॉन्च होने की उम्मीद है. Tata Motors आने वाले साल में अपनी अगली जनरेशन की इलेक्ट्रिक कार रेंज, Tata Avinya को भी बाज़ार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दे रही Tata Motors

भारतीय कार निर्माता कंपनी अपने लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्लान के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक बड़ा दांव लगा रही है. कंपनी की माने तो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसके पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सा लेंगी.