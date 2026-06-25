वित्त वर्ष 2031 तक Tata भारत में लॉन्च करेगी 6 कारें, नए सेगमेंट में करेगी एंट्री
Tata Motors ने वित्त वर्ष 2031 तक की अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है. कंपनी कुल 6 मॉडल्स लॉन्च करने वाली है.
Published : June 25, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के लिए एक एग्रेसिव ग्रोथ प्लान की घोषणा की है, जिसमें वित्त वर्ष 2031 तक अपने पोर्टफोलियो को मौजूदा नौ मॉडल से बढ़ाकर 15 करने का प्लान है. कंपनी के इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में इस बात की जानकारी दी कि कंपनी अगले पांच सालों में 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट इंटरवेंशन शामिल करने वाली है.
इन प्रोडक्ट्स में फेसलिफ्ट, पावरट्रेन अपग्रेड, फीचर अपग्रेड और नए वेरिएंट के साथ छह बिल्कुल नए नेमप्लेट शामिल हैं. इस प्रोडक्ट-लेड एक्सपेंशन के ज़रिए, Tata Motors का उद्देश्य मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना और दशक के आखिर तक भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 18 से 20 प्रतिशत शेयर हासिल करना है.
वित्त वर्ष 2031 तक 6 मॉडल बाजार में होंगे लॉन्च
कंपनी की इस योजना का एक खास हिस्सा छह बिल्कुल नए मॉडल लॉन्च करना है. इन मॉडलों की मदद से कंपनी बाजार में कई सेगमेंट्स में अन्य कंपनियों से मुकाबला कर पाएगी. इन कारों के साथ ही कस्टमर्स को बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन ऑप्शन के ज़्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे.
जिन कारों के लॉन्च का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, उनमें Tata Sierra.ev भी शामिल है, जिसे 30 जून को पेश किया जाएगा, इसके बाद पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Tata Safari.ev को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके इस साल त्योहारों के मौसम में लॉन्च होने की उम्मीद है. Tata Motors आने वाले साल में अपनी अगली जनरेशन की इलेक्ट्रिक कार रेंज, Tata Avinya को भी बाज़ार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दे रही Tata Motors
भारतीय कार निर्माता कंपनी अपने लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्लान के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक बड़ा दांव लगा रही है. कंपनी की माने तो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसके पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सा लेंगी.
कंपनी अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पोर्टफोलियो को छह मॉडल से बढ़ाकर दस करने का प्लान बना रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 के आखिर तक इलेक्ट्रिक कारें पूरे भारतीय पैसेंजर गाड़ी मार्केट का 15 से 20 प्रतिशत का हिस्सा हासिल कर लेंगी.
दिलचस्प बात यह है कि कंपनी को पक्का यकीन है कि कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) गाड़ियां मार्केट में अहम भूमिका निभाती रहेंगी. कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2031 तक भारत में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में EV और CNG से चलने वाली गाड़ियां मिलकर लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा ले सकती हैं.
Tata Motors की प्रोडक्शन क्षमता में बढ़ोतरी
Tata Motors ने जानकारी दी है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2031 तक हर साल 1.2 मिलियन पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को पार करने का लक्ष्य रखा है, जो उसकी अभी की लगभग 6.4 लाख यूनिट की बिक्री से लगभग दोगुना है.
इसके अलावा, कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, और अगले दो से तीन सालों में सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लगभग 9 लाख यूनिट से बढ़ाकर 13 लाख यूनिट करने का प्लान है.