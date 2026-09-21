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Tata Tigor जाएगी बाहर, आएगी नई Tata Aeris, जानें कब होने वाली है लॉन्च

ata Motors एक नई कॉम्पैक्ट सेडान बाजार में उतारने वाली है. इस कार को Tata Aeris नाम से उतारा जाएगा.

New Tata Aeris to be unveiled on September 25.
नई Tata Aeris 25 सितंबर को होगी पेश (फोटो - Youtube/Tata.Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 10:42 AM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors एक नई कॉम्पैक्ट सेडान बाजार में उतारने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि यह नई सेडान कंपनी की मौजूदा कॉम्पैक्ट सेडान Tata Tigor को रिप्लेस करेगी. इस नई कॉम्पैक्ट सेडान के सिर्फ डिजाइन में ही बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें अन्य कई चीजें भी नई देखने को मिलेंगी.

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जिस मॉडल को अभी 'Tata Tigor फ़ेसलिफ़्ट' ने नाम से जाना जा रहा है, कंपनी उसे 'Tata Aeris' के नाम से पेश कर सकती है और यह कंपनी के लाइनअप में Tigor को रिप्लेस करेगी. बता दें कि कंपनी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर नई सेडान का एक टीजर भी जारी किया है.

नई Tata Aeris का कैसा होगा डिजाइन
इस टीजर से पता चलता है कि Tata Motors अपनी कॉम्पैक्ट सेडान को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है. जून में सामने आई डिज़ाइन पेटेंट की तस्वीरों में पतले हेडलैंप, चमकदार काले रंग का कनेक्टिंग एलिमेंट और ज़्यादा सीधा फ्रंट-एंड लुक दिखाया गया था.

वहीं, इसके बंपर में शार्प लाइन्स और वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल डिटेलिंग के साथ बड़ा ओपनिंग दिया गया है. नए व्हील डिज़ाइन, बदले हुए रियर लैंप और नए सिरे से डिज़ाइन किए गए रियर बंपर की भी उम्मीद की जा रही है, जबकि इस सेडान का बेसिक आकार-प्रकार जाना-पहचाना रखा जा सकता है.

कंपनी ने अपने आधिकारिक टीजर में 'Aeris' नाम की पुष्टि की है, ऐसे में ये बदलाव इस मॉडल की एक बड़ी री-पोज़िशनिंग का हिस्सा होगी. हो सकता है कि इसके साथ Tata Tigor को साथ में बेचा जाएगा. हालांकि यह री-पोज़िशनिंग किस हद तक होगी, यह फ़ाइनल इक्विपमेंट, कीमत और वेरिएंट लाइनअप पर निर्भर करेगा.

मिल सकता है Tata Tiago से प्रेरित केबिन
संभावना जताई जा रही है कि इस अपडेटेड सेडान में इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई Tata Tiago फेसलिफ्ट के कई फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. इस कार में 10.25-इंच का टचस्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं.

पिछली रिपोर्ट्स की माने तो इस कार में 360-डिग्री कैमरा, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले मिरर जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर इस कार में छह एयरबैग को स्टैंडर्ड किया जाएगा, हालांकि अन्य अन्य फीचर्स का खुलासा इसकी लॉन्च के साथ किया जाएगा.

पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है लॉन्च
पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल और फैक्ट्री-फिटेड CNG इंजन का विकल्प जारी रखा जा सकता है. इसका मौजूदा पेट्रोल इंजन 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, वहीं, CNG मोड में यह इंजन 75 bhp की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT के ऑप्शन भी मिलते हैं. इसके अलावा, कंपनी Tata Aeris.ev भी बाजार में उतार सकती है. नई Tata Aeris को 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा.

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