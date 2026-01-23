ETV Bharat / technology

Tigor पर आधारित Tata Xpres को मिला पेट्रोल-CNG इंजन विकल्प, जानें क्या है कीमत

Tata Xpres ICE वर्जन हुआ लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी Tiago पर आधारित फ्लीट कार Tata Xpres सबकॉम्पैक्ट सेडान के पेट्रोल और CNG वेरिएंट को लॉन्च करके फ्लीट मार्केट में अपनी मौजूदगी को मज़बूत करने की कोशिश की है. Tata Xpres, को पहली बार साल 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, हालांकि इसे अब तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के तौर पर ही बेचा जा रहा था. कीमत पर नजर डालें तो Tata Xpres पेट्रोल की कीमतें 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जबकि Xpres CNG की कीमत 6.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस कार की बुकिंग पूरे देश में Tata की फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो गई है. Tata Xpres का पावरट्रेन

इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Tata Xpres में वही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, Revotron नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो इंटरनल कम्बशन Tata Tigor मॉडल में मिलता है. यह इंजन, जो Tigor में पेट्रोल वर्जन में 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है.