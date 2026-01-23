Tigor पर आधारित Tata Xpres को मिला पेट्रोल-CNG इंजन विकल्प, जानें क्या है कीमत
Tata Motors ने अपनी Tiago पर आधारित फ्लीट कार Tata Xpres सबकॉम्पैक्ट सेडान के पेट्रोल और CNG वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है.
Published : January 23, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी Tiago पर आधारित फ्लीट कार Tata Xpres सबकॉम्पैक्ट सेडान के पेट्रोल और CNG वेरिएंट को लॉन्च करके फ्लीट मार्केट में अपनी मौजूदगी को मज़बूत करने की कोशिश की है. Tata Xpres, को पहली बार साल 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, हालांकि इसे अब तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के तौर पर ही बेचा जा रहा था.
कीमत पर नजर डालें तो Tata Xpres पेट्रोल की कीमतें 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जबकि Xpres CNG की कीमत 6.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस कार की बुकिंग पूरे देश में Tata की फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो गई है.
Tata Xpres का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Tata Xpres में वही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, Revotron नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो इंटरनल कम्बशन Tata Tigor मॉडल में मिलता है. यह इंजन, जो Tigor में पेट्रोल वर्जन में 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है.
वहीं, CNG मॉडल में Tata Motors की नई ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे CNG टैंक अंदर होने के बावजूद बूट में ज़्यादा स्पेस मिल पाता है. Tata Motors का दावा है कि पेट्रोल Xpres में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो EV के 293 लीटर से ज़्यादा है, लेकिन Xpres CNG के लिए कंपनी ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है.
Tata Motors का कहना है कि इंटरनल कम्बशन Tata Xpres रेंज 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कवर स्टैंडर्ड तौर पर दी जा रही है, जिसे 5 साल या 1.8 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी लॉन्च पर Tata Passenger Electric Mobility Ltd के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने कार के बारे में जानकारी दी.
श्रीवास्तव ने कहा कि, "Tata Xpres को फ्लीट कस्टमर्स, जिसमें पैसेंजर और मालिक शामिल हैं, उनके द्वारा सामना की जाने वाली असली ऑपरेटिंग चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया था. हमारे फ्लीट कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हम सेगमेंट में पहली बार 70-लीटर ट्विन-सिलेंडर CNG वेरिएंट पेश करते हुए बहुत खुश हैं, जिसमें सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस है, साथ ही सबसे बड़े बूट स्पेस वाला पेट्रोल वेरिएंट भी है."