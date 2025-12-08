Tata Sierra की वेरिएंट के अनुसार कीमतों का खुलासा, जानें आपके बजट में कौन-सा
Tata Motors ने हाल ही में अपनी नई Tata Sierra एसयूवी को बाजार में उतारा था. अब इसकी कीमतों का खुलासा किया है.
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors ने हाल ही में अपनी नई Tata Sierra एसयूवी को बाजार में उतारा था, लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया था. अब कंपनी ने इसके ज्यादातर वेरिएंट का खुलासा कर दिया है. हालांकि इसके दो टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है.
भारतीय बाजार में Tata Sierra का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq और MG Astor जैसी कारों से होने वाला है.
बिल्कुल नई Tata Sierra को कार निर्माता कंपनी के लाइन-अप में Tata Harrier से नीचे लेकिन Tata Curvv से ऊपर रखा गया है. फिलहाल इसके टॉप वेरिएंट की कीमतें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन अभी की लिस्ट से यह देखना आसान है कि Sierra रेंज कैसे बंटी हुई है और हर वेरिएंट में क्या फीचर्स हैं.
Tata Sierra की कीमत
|इंजन
|गियरबॉक्स
|Smart+
|Pure
|Pure+
|Adventure
|Adventure+
|Accomplished
|Accomplished+
|1.5 NA Revotron पेट्रोल
|मैनुअल
|11.49 लाख रुपये
|12.99 लाख रुपये
|14.49 लाख रुपये
|15.29 लाख रुपये
|15.99 लाख रुपये
|DCT
|-
|14.49 लाख रुपये
|15.99 लाख रुपये
|16.79 लाख रुपये
|-
|1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल
|ऑटोमेटिक
|-
|-
|-
|-
|17.99 लाख रुपये
|घोषित नहीं हुआ
|घोषित नहीं हुआ
|1.5 Kryojet डीजल
|मैनुअल
|12.99 लाख रुपये
|14.99 लाख रुपये
|15.99 लाख रुपये
|16.49 लाख रुपये
|17.19 लाख रुपये
|ऑटोमेटिक
|-
|15.99 लाख रुपये
|17.49 लाख रुपये
|-
|18.49 लाख रुपये
|घोषित नहीं हुआ
|घोषित नहीं हुआ
Tata Sierra के वेरिएंट और पावरट्रेन
इसके अलावा, दूसरा विकल्प 1.5-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 105 bhp की पावर देता है और इसके साथ मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है. वहीं तीसरा विकल्प 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का है, जिसके साथ मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है और यह इंजन 116 bhp की पावर प्रदान करता है.
Tata Sierra के फीचर्स
Tata Sierra Smart+ के फीचर्स पर नजर डालें तो इस ट्रिम में LED DRLs और टेल-लैंप, पुश-बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट, 17-इंच के व्हील, चार डिस्क ब्रेक और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं.
वहीं, इसके Pure और Pure+ वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, Adventure और Adventure+ ट्रिम्स की बात करें तो इनमें 18-इंच के व्हील्स, 360-डिग्री कैमरा, टेरेन मोड्स, एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और लेदरेट ट्रिम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कम्फर्ट फीचर्स मिलते हैं.
Tata Sierra को कंपनी ने कुल छह कलर ऑप्शन्स में बाजार में उतारा है, जिनमें प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड, मुन्नार मिस्ट, बंगाल रूज और अंडमान एडवेंचर शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कलर ऑप्शन्स वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं.