Tata Sierra की वेरिएंट के अनुसार कीमतों का खुलासा, जानें आपके बजट में कौन-सा

Tata Motors ने हाल ही में अपनी नई Tata Sierra एसयूवी को बाजार में उतारा था. अब इसकी कीमतों का खुलासा किया है.

Tata Sierra
Tata Sierra (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 9:59 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors ने हाल ही में अपनी नई Tata Sierra एसयूवी को बाजार में उतारा था, लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया था. अब कंपनी ने इसके ज्यादातर वेरिएंट का खुलासा कर दिया है. हालांकि इसके दो टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है.

भारतीय बाजार में Tata Sierra का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq और MG Astor जैसी कारों से होने वाला है.

Tata Sierra
Tata Sierra की प्राइस लिस्ट (फोटो - Tata Motors)

बिल्कुल नई Tata Sierra को कार निर्माता कंपनी के लाइन-अप में Tata Harrier से नीचे लेकिन Tata Curvv से ऊपर रखा गया है. फिलहाल इसके टॉप वेरिएंट की कीमतें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन अभी की लिस्ट से यह देखना आसान है कि Sierra रेंज कैसे बंटी हुई है और हर वेरिएंट में क्या फीचर्स हैं.

Tata Sierra की कीमत

इंजनगियरबॉक्सSmart+PurePure+AdventureAdventure+AccomplishedAccomplished+
1.5 NA Revotron पेट्रोलमैनुअल11.49 लाख रुपये12.99 लाख रुपये14.49 लाख रुपये15.29 लाख रुपये15.99 लाख रुपये
DCT-14.49 लाख रुपये15.99 लाख रुपये16.79 लाख रुपये-
1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोलऑटोमेटिक----17.99 लाख रुपयेघोषित नहीं हुआघोषित नहीं हुआ
1.5 Kryojet डीजलमैनुअल12.99 लाख रुपये14.99 लाख रुपये15.99 लाख रुपये16.49 लाख रुपये17.19 लाख रुपये
ऑटोमेटिक-15.99 लाख रुपये17.49 लाख रुपये-18.49 लाख रुपयेघोषित नहीं हुआघोषित नहीं हुआ

Tata Sierra के वेरिएंट और पावरट्रेन

Tata Sierra
Tata Sierra का इंटीरियर (फोटो - Tata Motors)
कंपनी ने Tata Sierra को कुल सात ट्रिम्स में बाजार में उतारा है, जिसमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ शामिल हैं. इस कार के साथ तीन इंजन का विकल्प दिया गाय है, जिसमें पहला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 158 bhp की पावर प्रदान करता है और इसे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

इसके अलावा, दूसरा विकल्प 1.5-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 105 bhp की पावर देता है और इसके साथ मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है. वहीं तीसरा विकल्प 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का है, जिसके साथ मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है और यह इंजन 116 bhp की पावर प्रदान करता है.

Tata Sierra
Tata Sierra का सीटिंग लेआउट (फोटो - Tata Motors)

Tata Sierra के फीचर्स
Tata Sierra Smart+ के फीचर्स पर नजर डालें तो इस ट्रिम में LED DRLs और टेल-लैंप, पुश-बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट, 17-इंच के व्हील, चार डिस्क ब्रेक और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं.

वहीं, इसके Pure और Pure+ वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tata Sierra
Tata Sierra का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors)

इसके अलावा, Adventure और Adventure+ ट्रिम्स की बात करें तो इनमें 18-इंच के व्हील्स, 360-डिग्री कैमरा, टेरेन मोड्स, एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और लेदरेट ट्रिम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कम्फर्ट फीचर्स मिलते हैं.

Tata Sierra को कंपनी ने कुल छह कलर ऑप्शन्स में बाजार में उतारा है, जिनमें प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड, मुन्नार मिस्ट, बंगाल रूज और अंडमान एडवेंचर शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कलर ऑप्शन्स वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं.

