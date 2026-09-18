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त्योहारी सीजन से पहले Tata Sierra की Legend सीरीज हुई लॉन्च, मिलेंगे कई अतिरिक्त फीचर्स

Tata Sierra की नई Legend सीरीज हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/tata.cars.sierra )

हैदराबाद: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से बढ़त हासिल करने के लिए अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Sierra के 'Legend Edition' को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो 15 लाख रुपये से कम कीमत की एसयूवी चाहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है. Tata Motors का कहना है कि पूरी तरह से लोडेड Tata Sierra के Accomplished वेरिएंट्स की मांग अभी भी ज़्यादा है, लेकिन एंट्री-लेवल या मिड-स्पेक ट्रिम चाहने वाले संभावित ग्राहक ज़्यादा फ़ीचर्स की मांग करते हैं, और यहीं पर Legend सीरीज़ अपनी जगह बनाती है. असल में, मौजूदा Tata Sierra वेरिएंट्स में इक्विपमेंट और स्टाइलिंग का एक पैक जोड़ने वाली 'Legend' सीरीज़ कुछ खास फीचर्स और कम्फर्ट प्रदान करती है, जो अब तक सिर्फ़ टॉप-स्पेक Tata Sierra में ही मिलते थे. Tata Sierra Legend सीरीज में क्या कुछ नया

जानकारी के अनुसार, नए Legend एडिशन को मौजूदा Tata Sierra के चार वेरिएंट्स (Smart+, Pure, Pure+ और Adventure+) के साथ पेश किया गया है, और इसके साथ ही एक बिल्कुल नए वेरिएंट – Pure (O) Legend – की भी एंट्री लेवल तौर पर पेश किया गया है. इसके स्टैंडर्ड, एंट्री-लेवल Smart+ वेरिएंट (जो 50,000 रुपये सस्ता है) इसके मुकाबले, Smart+ Legend में लेदरेट सीट्स, दरवाज़ों के ट्रिम और आर्मरेस्ट पर लेदरेट, ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, रूफ़ रेल्स और 17-इंच के स्टील व्हील्स के लिए व्हील कवर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इस वेरिएंट में अभी भी किसी भी तरह की इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, इसलिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल तभी काम आएंगे जब खरीदार किसी अधिकृत डीलरशिप से टचस्क्रीन सिस्टम लगवाएंगे.