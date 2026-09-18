त्योहारी सीजन से पहले Tata Sierra की Legend सीरीज हुई लॉन्च, मिलेंगे कई अतिरिक्त फीचर्स
Tata Motors ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Sierra के 'Legend Edition' को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : September 18, 2026 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से बढ़त हासिल करने के लिए अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Sierra के 'Legend Edition' को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो 15 लाख रुपये से कम कीमत की एसयूवी चाहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.
Tata Motors का कहना है कि पूरी तरह से लोडेड Tata Sierra के Accomplished वेरिएंट्स की मांग अभी भी ज़्यादा है, लेकिन एंट्री-लेवल या मिड-स्पेक ट्रिम चाहने वाले संभावित ग्राहक ज़्यादा फ़ीचर्स की मांग करते हैं, और यहीं पर Legend सीरीज़ अपनी जगह बनाती है.
असल में, मौजूदा Tata Sierra वेरिएंट्स में इक्विपमेंट और स्टाइलिंग का एक पैक जोड़ने वाली 'Legend' सीरीज़ कुछ खास फीचर्स और कम्फर्ट प्रदान करती है, जो अब तक सिर्फ़ टॉप-स्पेक Tata Sierra में ही मिलते थे.
Tata Sierra Legend सीरीज में क्या कुछ नया
जानकारी के अनुसार, नए Legend एडिशन को मौजूदा Tata Sierra के चार वेरिएंट्स (Smart+, Pure, Pure+ और Adventure+) के साथ पेश किया गया है, और इसके साथ ही एक बिल्कुल नए वेरिएंट – Pure (O) Legend – की भी एंट्री लेवल तौर पर पेश किया गया है.
इसके स्टैंडर्ड, एंट्री-लेवल Smart+ वेरिएंट (जो 50,000 रुपये सस्ता है) इसके मुकाबले, Smart+ Legend में लेदरेट सीट्स, दरवाज़ों के ट्रिम और आर्मरेस्ट पर लेदरेट, ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, रूफ़ रेल्स और 17-इंच के स्टील व्हील्स के लिए व्हील कवर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
हालांकि, इस वेरिएंट में अभी भी किसी भी तरह की इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, इसलिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल तभी काम आएंगे जब खरीदार किसी अधिकृत डीलरशिप से टचस्क्रीन सिस्टम लगवाएंगे.
|Tata Sierra Legend के वेरिएंट्स
|1.5-लीटर NA पेट्रोल MT
|1.5-लीटर डीजल MT
|1.5-लीटर NA पेट्रोल AT
|1.5-लीटर डीजल AT
|1.5-लीटर T-GDI AT
|Smart+
|11.99 लाख रुपये
|13.49 लाख रुपये
|--
|--
|--
|Pure
|13.79 लाख रुपये
|15.24 लाख रुपये
|14.99 लाख रुपये
|--
|--
|Pure (O)
|14.29 लाख रुपये
|15.74 लाख रुपये
|15.59 लाख रुपये
|16.99 लाख रुपये
|--
|Pure+
|14.99 लाख रुपये
|16.44 लाख रुपये
|16.29 लाख रुपये
|17.74 लाख रुपये
|--
|Adventure+
|16.99 लाख रुपये
|18.19 लाख रुपये
|18.29 लाख रुपये
|19.49 लाख रुपये
|18.99 लाख रुपये
वहीं, इसके Pure Legend वेरिएंट की बात करें तो यह स्टैंडर्ड Pure ट्रिम से 65,000 रुपये महंगा है, जिसमें 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील, वॉशर के साथ रियर वाइपर और Smart+ वाले लेदरेट फीचर्स मिलते हैं.
Tata Sierra फ़ैमिली में नया Pure (O) Legend वेरिएंट भी शामिल किया गया है. इसका Pure Legend के मुकाबले 50,000 रुपये ज़्यादा कीमत पर आता है, और इस अतिरिक्त कीमत पर इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
कंपनी ने सबसे खास बदलाव इसके Pure+ Legend वेरिएंट में किए हैं. इसकी कीमत स्टैंडर्ड Pure+ वेरिएंट से 50,000 रुपये ज़्यादा है. इस कीमत पर इस वेरिएंट में फुल लेदरेट इंटीरियर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, छह-तरफ़ा पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट सीटों के लिए बढ़ाई जा सकने वाला थाई सपोर्ट, बॉस मोड और पीछे बैठने वालों के लिए दो 65-Watt USB-C चार्जिंग पॉइंट जैसे फ़ीचर दिए गए हैं.
सबसे ज़्यादा कीमत Tata Sierra के Adventure+ Legend के लिए बढ़ाई गई है. यह स्टैंडर्ड Adventure+ से पूरे 85,000 रुपये ज्यादा महंगी है. इसमें स्टैंडर्ड Adventure+ की सभी खूबियों के अलावा फुल लेदरेट इंटीरियर, वायरलेस चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
Tata Sierra के इंजन के विकल्प
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसके सभी वेरिएंट्स 1.5-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं. साथ ही, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल चुनते हैं, तो 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है. हालांकि, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ़ Adventure+ Legend वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध है.