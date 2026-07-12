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Tata Sierra Jubilee एडिशन लॉन्च, कीमत ₹11.99 लाख से शुरू, जानें फुल डिटेल

Smart+, Pure और Adventure तीनों ट्रिम्स में अलग-अलग ROQ एक्सेसरी पैक मिलते हैं, जिन्हें ग्राहक अलग से भी चुन सकते हैं. ( Image Credit: Tata Motors )

हैदराबाद: टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर मिडसाइज SUV सिएरा के लिए नया जुबिली एडिशन लॉन्च किया है. सिएरा की 50,000 यूनिट्स बिकने के माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने इस टाटा सिएरा जुबिली एडिशन को लॉन्च किया है. बता दें कि यह कोई नया ट्रिम नहीं है, बल्कि मौजूदा Smart+, Pure और Adventure वेरिएंट्स के लिए तैयार किए गए क्यूरेटेड एक्सेसरी पैकेज हैं, जिन्हें डीलरशिप पर ही फिट किया जाएगा. यानी ग्राहक चाहें तो शोरूम से सीधे एक्सेसरी-लोडेड सिएरा लेकर निकल सकते हैं. हर वेरिएंट की खास बातें एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस जुबिली एडिशन में फ्रंट ग्रिल एड-ऑन और टेलगेट क्लैडिंग के साथ रूफ रेल्स, सेमी-लेदरेट सीट कवर्स, चार स्पीकर सेटअप और वायरलेस Apple CarPlay तथा Android Auto सपोर्ट वाला 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा इस गाड़ी में रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है. इसकी कीमत ₹11.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इससे एक कदम ऊपर Pure जुबिली एडिशन है. इसमें भी वही ग्रिल और टेलगेट क्लैडिंग तो मिलती ही है, जिसके साथ व्हील आर्च क्लैडिंग, पार्सल ट्रे, मैग्नेटिक सनशेड्स, लेदरेट सीट कवर्स और लेदरेट स्टीयरिंग व्हील कवर जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत ₹13.39 लाख रखी गई है.