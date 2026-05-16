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जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च होगी Tata Sierra EV, 2026 में 6 मॉडल होंगे लॉन्च

Tata Motors साल 2026 में 6 मॉडल लॉन्च करने वाली है. इनमें 2 नए मॉडल और 4 फेसलिफ्ट मॉडल शामिल होंगे.

Tata Sierra
Tata Sierra (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 11:31 AM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors साल 2026 में बहुत ही व्यस्त होने वाली है. कंपनी ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि वह इस साल भारत में कम से कम 2 नए मॉडल और 4 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करेगी. Tata Motors Passenger Vehicles के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैलेश चंद्रा ने कंपनी के क्वाटर-4 अर्निंग्स कॉल में इन प्लान्स के बारे में जानकारी दी.

चंद्रा ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि, "यह साल हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्शन वाला साल होने वाला है. हम कम से कम 2 नए मॉडल और 4 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं. ICE और EVs, दोनों के लिए 4 फेसलिफ्ट, इसलिए यह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्शन वाला साल है."

Tata Avinya EV, Sierra EV से होगी शुरुआत
नए नेमप्लेट पर फोकस करते हुए, चंद्रा ने इस बात की पुष्टि की है कि जिसका बहुत इंतज़ार था, वह Tata Sierra EV भारत में अगली तिमाही में – यानी क्वाटर-2 वित्त वर्ष-2027 में लॉन्च होगी. बता दें कि Tata Sierra ICE का इलेक्ट्रिक वर्जन, जो पहले से ही सेल पर है, उसका Sierra EV को पिछले कुछ सालों में कई प्रोटोटाइप स्टेज में दिखाया गया है.

हालांकि इस कार के फाइनल प्रोडक्शन मॉडल का ग्लोबल डेब्यू होना अभी बाकी है. इसे लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वह यह है कि EV के फेसिया में अपने यूनिक डिज़ाइन दिए जाएंगे, जिसमें एक बंद बॉडी कलर ग्रिल, LED लाइटबार में बदलाव और बंपर के निचले हिस्से में बदलाव शामिल हैं.

कार में मिलने वाली टेक्नोलॉजी की बात करें तो, Tata Sierra EV में अपने ICE सिबलिंग से बहुत सारी टेक मिलेगी, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, ADAS फंक्शन और भी अन्य फीचर्स शामिल हैं. कार के पावरट्रेन की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, हालांकि इसमें Tata Curvv और Tata Harrier जैसी कारों से बैटरी ऑप्शन लिए जा सकते हैं.

इसके अलावा, Tata Avinya, कंपनी का इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा लॉन्च होने वाला है. इस मॉडल में JLR से टेक ली जाएगी, जिसमें कंपनी का इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर भी दिया गया है. Tata Avinya सीरीज़ की पहली SUV पिछले साल के Avinya X कॉन्सेप्ट से दिखाई गई SUV होगी, और यह मॉडल साल के आखिर से पहले आ जाएगा.

ICE और EV के तहत 4 नए फेसलिफ्ट मॉडल
कंपनी ICE और EV पोर्टफोलियो को भी अपग्रेड करने वाली है. Tata Motors ने इस साल की शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा अपडेटेड Tata Punch और Tata Punch EV को पेश करके फेसलिफ्ट की सीरीज पेश की थी. इसके बाद, Tata Tiago और Tigor EV के लिए भी अपडेट किया गया है, हालांकि यह देखना बाकी है कि लाइन-अप में और कौन से मॉडल बड़े अपडेट के साथ पेश किए जा सकते हैं.

प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है Tata Motors
शैलेश चंद्रा ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि, "जहां तक Tata Motors की बात है, यह साल हमारे लिए डिमांड से ज़्यादा सप्लाई की चुनौती होगी. हमारे लिए डिमांड काफी ज़्यादा है, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम अपनी और अपने सप्लायर्स की तरफ़ से कैपेसिटी को बढ़ाएं और बेहतर बनाएं."

चंद्रा ने आगे कहा कि, "हमारे लिए एक बड़ा फोकस एरिया नए लॉन्च के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना और जो डिमांड लेवल हम देख रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाना होगा."

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