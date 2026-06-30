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Tata Sierra EV भारत में लॉन्च: 665 km की रेंज के साथ मिलेगी लाइफ-टाइम बैटरी वारंटी, जानें कीमत

TATA Motors ने Sierra EV को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 665 किलोमीटर तक की रेंज और लाइफटाइम बैटरी वारंटी दी गई है.

Deliveries of this electric SUV, available in five variants, will begin on July 15; bookings have opened today.
पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी, बुकिंग आज से ही खुल गई है. (Image Credit: TATA MOTORS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 7:38 PM IST

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हैदराबाद: भारत में पिछले कुछ महीनों से टाटा मोटर्स की SUV सीरीज Sierra की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. अब आज टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी लॉन्च कर दिया है यानी टाटा मोटर्स ने Sierra EV लॉन्च कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का इंतजार भारत के कार लवर्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. आइए हम आपको इस गाड़ी डिटेल्स बताते हैं.

TATA Sierra.ev की शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है और कंपनी ने इसे पांच वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है, जबकि 15 जुलाई से ग्राहकों तक पहुंचनी शुरू होगी.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

सिएरा ईवी में ग्राहकों को दो बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा, 63 kWh और 75 kWh. बड़ी बैटरी के साथ कंपनी ने MIDC सर्टिफाइड 665 किलोमीटर रेंज का दावा किया है, जबकि छोटी बैटरी के साथ कंपनी ने 565 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया है. हालांकि, असल में सड़कों पर 75 kWh बैटरी से 510-530 किमी और 63 kWh बैटरी से 440-460 किमी के बीच रेंज मिलने की उम्मीद है.

कंपनी ने दावा किया है उनकी यह ईवी क्वाड-व्हील-ड्राइव वर्जन में भी 500 किमी से ज्यादा रेंज मिलने का दावा किया गया है. इसमें चार्जिंग के लिए गाड़ी में 120 kW डीसी फास्ट चार्जिंग समेत 7.2 kW और 3.3 kW एसी चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है.

कंपनी का कहना है कि फास्ट चार्जर में इस गाड़ी की बैटरी सिर्फ 26 मिनट में 20 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 250 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकती है. इस गाड़ी में V2V और V2L जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

परफॉर्मेंस से लेकर फीचर्स तक

पावरट्रेन की बात करें तो रियल-व्हील-ड्राइव वर्ज़न में 175 kW का मोटर लगाया गया है जो 340 Nm टॉर्क जनरेट करता है, जबकि ऊपरी वेरिएंट्स में 103 kW का फ्रंट मोटर भी मिलता है जो ऑल-व्हील-ड्राइव क्षमता देता है. टाटा का दावा है कि यह गाड़ी सिर्फ 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे अब तक की सबसे तेज भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाता है.

डिजाइन की बात करें तो सिएरा ईवी का लुक काफी हद तक पेट्रोल-डीजल वर्जन जैसा ही है, हालांकि फ्रंट ग्रिल की जगह क्लोज्ड पैनल और नया बंपर डिजाइन इसे ईवी लुक देते हैं. केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में लेवल 2+ ADAS, ऑटो पार्क असिस्ट और समन मोड जैसी टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इस ईवी में छह टेरेन मोड भी दिया गया है. इसके अलावा इस गाड़ी सबसे खास बातों में से एक यह है कि टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की बैटरी के लिए लाइफटाइम वारंटी का ऐलान कर दिया है.

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