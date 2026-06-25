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Tata Sierra EV के डिजाइन का खुलासा, 30 जून को होगी लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन

Tata Motors अपनी नई Tata Sierra EV को 30 जून को लॉन्च करने वाली है. इससे पहले कंपनी ने इसके एक्सटीरियर का खुलासा किया है.

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV के डिजाइन का खुलासा (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 11:20 AM IST

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हैदराबाद: Tata Motors आगामी 30 जून को अपनी नई Tata Sierra के EV वर्जन को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की पूरी झलक दिखाई है. हालांकि यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV अपने ICE-पावर्ड मॉडल से काफी हद तक अलग है, लेकिन अलग-अलग कलर्स के इस्तेमाल से इसका लुक थोड़ा अलग हो जाता है. मैकेनिकल तौर पर, Tata Sierra EV में कंपनी की मौजूदा Tata Harrier EV जैसा ही हो सकता है, और इसमें AWD कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है.

Tata Sierra EV का एक्सटीरियर डिजाइन
नई Tata Sierra EV, कंपनी के मौजूदा ICE-से-EV कन्वर्ज़न जैसा ही एस्थेटिक अप्रोच अपनाती है, जहां इलेक्ट्रिक वर्जन में ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और इसके ICE वर्जन से थोड़ा अलग फेस मिलता है. कार के साइड प्रोफ़ाइल और रियर में बहुत कम बदलाव किए गए हैं.

EV वर्जन में रेगुलर Tata Sierra के ब्लैक-आउट, फंक्शनल यूनिट की जगह बॉडी-कलर ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल लगाया गया है. हालांकि इसके लाइटिंग एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं, लेकिन ICE Tata Sierra के उलट, EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'Sierra' की ब्रांडिंग नहीं मिलती है. कार में नीचे की ओर, बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दी गई है और चिन पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है.

कार के साइड प्रोफ़ाइल और पीछे की तरफ़ नजर डालें तो, सिर्फ़ सामने के दरवाज़ों और टेलगेट पर 'Sierra.ev' की बैजिंग ही अलग है, यहां तक कि कार में मिलने वाले 19-इंच के एलॉय व्हील भी नहीं बदले गए हैं. हालांकि, Tata Sierra EV में नए कलर ऑप्शन मिलने की संभावना है.

Tata Sierra EV का इंटीरियर और फीचर्स
Tata Motors ने फिलहाल इसके इंटीरियर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि केबिन के अंदर भी समानताएं बनी रहेंगी. कार में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच की पैसेंजर स्क्रीन शामिल है.

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (फोटो - Tata Motors)

लेकिन यह शायद सिर्फ हायर ट्रिम्स में ही मिलने वाला है, जबकि लोअर वेरिएंट्स में डुअल-स्क्रीन सेटअप और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिल सकता है. अन्य फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ड्राइव मोड्स शामिल हैं.

Tata Sierra EV का पावरट्रेन, बैटरी और रेंज
मैकेनिकली तौर पर, Tata Sierra EV, कंपनी की मौजूदा Harrier EV जैसी ही सकती है. इसलिए, यह शायद टाटा के acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी और Harrier EV के 65kWh और 75kWh के बैटरी ऑप्शन के साथ आ सकती है. Tata Motors ने हाल ही में इस बात की भी पुष्टि की है कि Sierra EV ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी.

हालांकि इसका ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम सिर्फ इसके टॉप-स्पेक ट्रिम में ही मिल सकता है, जबकि लोअर वेरिएंट में रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन दिया जा सकता है. चूंकि Sierra EV, Harrier EV से छोटी और हल्की होगी, इसलिए इसकी क्लेम की गई रेंज ज़्यादा हो सकती है. Harrier EV की अधिकतम रेंज 627km तक की है.

Tata Sierra EV, कंपनी के तेज़ी से बढ़ते EV पोर्टफोलियो में Curvv EV और Harrier EV के बीच में उतारी जाएगी. इसकी कीमत 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है. लॉन्च के बाद इस का मुकाबला Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Maruti e-Vitara जैसी कारों से होने वाला है.

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