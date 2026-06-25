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Tata Sierra EV के डिजाइन का खुलासा, 30 जून को होगी लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन

Tata Sierra EV के डिजाइन का खुलासा ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: Tata Motors आगामी 30 जून को अपनी नई Tata Sierra के EV वर्जन को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की पूरी झलक दिखाई है. हालांकि यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV अपने ICE-पावर्ड मॉडल से काफी हद तक अलग है, लेकिन अलग-अलग कलर्स के इस्तेमाल से इसका लुक थोड़ा अलग हो जाता है. मैकेनिकल तौर पर, Tata Sierra EV में कंपनी की मौजूदा Tata Harrier EV जैसा ही हो सकता है, और इसमें AWD कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है. Tata Sierra EV का एक्सटीरियर डिजाइन

नई Tata Sierra EV, कंपनी के मौजूदा ICE-से-EV कन्वर्ज़न जैसा ही एस्थेटिक अप्रोच अपनाती है, जहां इलेक्ट्रिक वर्जन में ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और इसके ICE वर्जन से थोड़ा अलग फेस मिलता है. कार के साइड प्रोफ़ाइल और रियर में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. EV वर्जन में रेगुलर Tata Sierra के ब्लैक-आउट, फंक्शनल यूनिट की जगह बॉडी-कलर ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल लगाया गया है. हालांकि इसके लाइटिंग एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं, लेकिन ICE Tata Sierra के उलट, EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'Sierra' की ब्रांडिंग नहीं मिलती है. कार में नीचे की ओर, बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दी गई है और चिन पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है. कार के साइड प्रोफ़ाइल और पीछे की तरफ़ नजर डालें तो, सिर्फ़ सामने के दरवाज़ों और टेलगेट पर 'Sierra.ev' की बैजिंग ही अलग है, यहां तक कि कार में मिलने वाले 19-इंच के एलॉय व्हील भी नहीं बदले गए हैं. हालांकि, Tata Sierra EV में नए कलर ऑप्शन मिलने की संभावना है.