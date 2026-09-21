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Tata Sierra Dark Edition भारत में हुई लॉन्च, कीमत 13.99 लाख रुपये, देखें कैसा है डिजाइन

Tata Motors ने Tata Sierra को ब्लैक-आउट 'Dark Edition' कॉस्मेटिक पैकेज के साथ बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 13.99 लाख रुपये है.

Tata Sierra Dark Edition Launched
Tata Sierra Dark Edition हुई लॉन्च (फोटो - Instagram/tata.cars.sierra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors ने अपनी कई दूसरी SUV की तरह, अब Tata Sierra को भी ब्लैक-आउट 'Dark Edition' कॉस्मेटिक पैकेज के साथ बाजार में लॉन्च कर दिया है. Tata Sierra का नया Dark Edition इसके 'Pure L' ट्रिम से शुरू होता है, और इसके लिए स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले 20,000 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे.

इसके बाद के सभी ट्रिम्स के लिए, Tata Sierra Dark Edition की कीमत 30,000 रुपये ज़्यादा है. Sierra Dark Edition की कीमत 'Pure L' ट्रिम के लिए 13.99 लाख रुपये और टॉप-स्पेक 'Accomplished+' ट्रिम के लिए 21.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Tata Sierra Dark Edition की प्राइस लिस्ट

Tata Sierra Dark Edition के वेरिएंट्सपेट्रोल-MTपेट्रोल-DCTटर्बो-पेट्रोल ATडीजल-MTडीजल-AT
Pure L #Dark13.99 लाख रुपये15.29 लाख रुपये-15.44 लाख रुपये-
Pure L (O) #Dark14.59 लाख रुपये15.89 लाख रुपये-16.04 लाख रुपये17.34 लाख रुपये
Pure+ L #Dark15.29 लाख रुपये16.59 लाख रुपये-16.74 लाख रुपये18.04 लाख रुपये
Adventure+ L #Dark17.29 लाख रुपये18.59 लाख रुपये19.29 लाख रुपये18.49 लाख रुपये19.79 लाख रुपये
Accomplished #Dark18.29 लाख रुपये-20.29 लाख रुपये19.29 लाख रुपये20.29 लाख रुपये
Accomplished+ #Dark--21.29 लाख रुपये20.59 लाख रुपये21.59 लाख रुपये

Tata Sierra Dark Edition का एक्सटीरियर
जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि Tata Sierra Dark Edition में बाहर की तरफ़ स्टैंडर्ड तौर पर 'फ्रिसियन ब्लैक' फ़िनिश दी गई है. इसमें बाहर के ज़्यादातर हिस्से क्रोम के बजाय ब्लैक कलर के दिए गए हैं, और टाटा के लोगो और अलॉय व्हील्स को भी डार्क लुक दिया गया है. आखिर में, इस खास 'स्टेल्थ-स्पेक' Tata Sierra के फ्रंट फेंडर्स पर '#DARK' की बैजिंग दी गई है.

Tata Sierra Dark Edition का इंटीरियर
वहीं, दूसरी ओर Tata Sierra Dark Edition के केबिन की बात करें तो इसमें ब्लैक-आउट फ़िनिश दी गई है, लेकिन Tata Motors ने इसमें वॉयलेट मेटैलिक ट्रिम के ज़रिए कलर का टच भी जोड़ा है. ये ट्रिम AC वेंट बेज़ल, डोर हैंडल, फ्रंट आर्मरेस्ट, फ्रंट सीटबैक जैसी जगहों पर देखने मिलती है, – यहां तक कि सीटों की स्टिचिंग भी पर्पल कलर की दी गई है.

Tata Sierra Dark Edition के फीचर्स
इसके अलावा, Tata Sierra के स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले इसके इंटीरियर लेआउट या फ़ीचर्स की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वेरिएंट के आधार पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ़, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और 12-स्पीकर JBL ब्लैक साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

Tata Sierra Dark Edition का पावरट्रेन और गियरबॉक्स विकल्प
Tata Sierra Dark Edition के साथ मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, जो उस ट्रिम में मिलते हैं, जिस पर यह आधारित है. इस कार में वेरिएंट के आधार पर, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 106hp की पावर उत्पन्न करता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT के साथ का विकल्प मिलता है.

इसका अलावा, 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो 118hp की पावर देता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसमें तीसरा इंजन, 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160hp की पावर प्रदान करता है. इस इंजन को सिर्फ़ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

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