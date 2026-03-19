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Tata Sierra ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें वीडियो

Tata Motors की एसयूवी Tata Sierra ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

Tata Sierra
Tata Sierra को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 1:04 PM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors की लोकप्रिय एसयूवी Tata Sierra को बीते साल नवंबर माह में लॉन्च किया गया था. अब यह कार कंपनी की उन कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्हें Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

एजेंसी द्वारा किए गए टेस्ट में, इस SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों के लिए पूरे स्टार मिले हैं. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए, इस SUV ने 32 पॉइंट्स में से 31.14 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसका स्कोर 49 पॉइंट्स में से 44.73 प्वाइंट्स का रहा.

Tata Sierra
Tata Sierra को Bharat NCAP में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2025 के आखिर में अपने लॉन्च इवेंट के दौरान, Tata Motors ने 50 km/h की रफ़्तार से दो Tata Sierra कारों के बीच आमने-सामने की टक्कर का एक टेस्ट दिखाया था, जिसमें 50 प्रतिशत ऑफ़सेट था. कंपनी द्वारा इसे असल दुनिया में फ़ैमिली कार की टक्कर के हालात जैसा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था.

कंपनी के द्वारा किया गया यह डेमो खास तौर पर SUV की मज़बूती को दिखाने और यह साबित करने के लिए किया गया था कि ज़्यादा ज़ोरदार टक्कर होने पर भी Tata Sierra का केबिन कितना सुरक्षित रहता है. इसका उद्देश्य यह भी दिखाना था कि चोट को कम करने के लिए रेस्ट्रेंट सिस्टम, एयरबैग और सीट बेल्ट एक साथ मिलकर कितनी अच्छी तरह काम करते हैं.

Tata Sierra
Tata Sierra को Bharat NCAP में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

आपको बता दें कि कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, Tata Sierra में कई Level 2 ADAS फंक्शन्स भी दिए जाते हैं. कीमत की बात करें तो इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये तक जाती है, और यह 20 से ज़्यादा वेरिएंट्स और ट्रिम्स में उपलब्ध है.

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