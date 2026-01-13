ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Tata Punch फेसलिफ्ट, मिला नया टर्बो-पेट्रोल इंजन और डिजाइन

Tata Motors ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित Tata Punch फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

New Tata Punch Facelift Launched
नई Tata Punch फेसलिफ्ट हुई लॉन्च (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Tata Punch फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस माइक्रो एसयूवी को 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है.

इस पॉपुलर माइक्रो-SUV में कुछ खास अपडेट किए गए हैं, जिसमें इसके बड़े SUV सिबलिंग जैसा डिज़ाइन, नए फीचर्स, और सबसे ज़रूरी, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है. टर्बो-पेट्रोल वर्जन की कीमतें 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

New Tata Punch Facelift Launched
नई Tata Punch फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors)

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट का डिजाइन
कुछ हफ़्ते पहले ही कंपनी ने लॉन्च से पहले इस कार को पेश किया था. Tata Punch फेसलिफ्ट के डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिजाइन अपने EV सिबलिंग की तुलना में ज़्यादा स्क्वेयर है, हालांकि कुल मिलाकर लुक Tata की फैमिली SUV डिज़ाइन के करीब ही है. इसमें सामने की तरफ़ पतली ब्लैक बंद ग्रिल से जुड़े नए एंगुलर DRLs दिए गए हैं.

वहीं मेन हेडलैंप और फॉग लैंप बंपर के निचले हिस्से में त्रिकोणीय हाउसिंग में इंटीग्रेटेड किए गए हैं. इसे ज़्यादा मस्कुलर लुक देने के लिए फ्रंट बंपर पर प्लास्टिक क्लैडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो, Tata Punch को नए व्हील डिज़ाइन दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ, पुरानी कार के सिंपल टेल लैंप्स की जगह नए, बड़े यूनिट्स लगाए गए हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड लाइटबार है.

New Tata Punch Facelift Launched
नई Tata Punch फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - Tata Motors)

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कंपनी ने इसके केबिन में भी कुछ अपडेट किए हैं, जिसमें टॉप वेरिएंट में सेंटर में 7.0-इंच कलर डिस्प्ले वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जबकि एयर-कॉन कंट्रोल अब Tata Nexon और Curvv के जैसे ही मिलते हैं. इसके अलावा, कंपनी ने अपहोल्स्ट्री के कलर्स को भी बदल दिया है.

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, नई Tata Punch फेसलिफ्ट में अब 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 10.25-इंच का HD टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, वॉयस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM और फुली लोडेड स्पेसिफिकेशन में कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इसे कुल 6 ट्रिम लेवल में पेश किया है, जिसमें Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं.

New Tata Punch Facelift Launched
नई Tata Punch फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट (फोटो - Tata Motors)

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट के इंजन विकल्प
पावरट्रेन की बात करें तो सबसे बड़ा अपडेट इसमें मिलने वाला नया टर्बो-पेट्रोल इंजन है. Tata Punch के टॉप वेरिएंट खरीदने वाले अब Tata Motors की सबसे छोटी SUV में Tata Nexon का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

New Tata Punch Facelift Launched
नई Tata Punch फेसलिफ्ट की सीट्स (फोटो - Tata Motors)

इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट CNG AMT पावरट्रेन का ऑप्शन है, जिसे पहली बार Tata Tiago और Tigor के साथ पेश किया गया था, और इसके साथ ही स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा. ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. इसमें पुराना 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रखा गया है, और यह मैनुअल और AMT दोनों यूनिट्स के साथ मिलेगा.

