Bharat NCAP ने किया Tata Punch फेसलिफ्ट का क्रैश टेस्ट, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
Tata Motors की Tata Punch फेसलिफ्ट ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.
Published : January 21, 2026 at 1:47 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में छोटी एसयूवी Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, और अब Bharat NCAP ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें इस कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. इस माइक्रो SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.58 पॉइंट मिले.
वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 49 में से 45 पॉइंट मिले. दिलचस्प बात यह है कि जहां चाइल्ड ऑक्यूपेंट स्कोर पिछले साल टेस्ट की गई पंच EV के बराबर थे, वहीं एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर थोड़े कम थे. ICE पंच के लिए 30.58 प्वाइंट, जबकि पंच EV के लिए 31.46 प्वाइंट मिले.
Tata Punch फेसलिफ्ट एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
प्वाइंट्स की बात करें तो Tata Punch फेसलिफ्ट को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर क्रैश टेस्ट में 16 में से 14.71 पॉइंट्स मिले. इस माइक्रो-SUV ने दोनों एडल्ट यात्रियों के सिर, कूल्हों और जांघों को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, हालांकि ड्राइवर की छाती, निचले पैरों और पंजों को मिली सुरक्षा को ठीक-ठाक रेटिंग दी गई.
इसके अलावा, सामने बैठे यात्री की छाती और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, लेकिन दाहिनी पिंडली के लिए सुरक्षा ठीक-ठाक रही. साइड मूवेबल बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें, तो माइक्रो-SUV को 16 में से 15.87 पॉइंट मिले, जिससे वयस्क यात्री के सिर, जांघों, पेट और कूल्हों को अच्छी सुरक्षा मिली.
हालांकि यात्री की छाती की सुरक्षा थोड़ी कम यानी ठीक-ठाक रही. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्टिंग की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर रहा, जिसमें वयस्क यात्री को सभी मॉनिटर किए गए हिस्सों में अच्छे लेवल की सुरक्षा मिली.
Tata Punch फेसलिफ्ट चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स प्रोटेक्शन
बच्चों की सुरक्षा रेटिंग की बात करें तो Tata Punch फेसलिफ्ट ने डायनामिक स्कोर में पूरे 24 पॉइंट्स हासिल किए, साथ ही CRS इंस्टॉलेशन स्कोर के लिए भी पूरे 12 पॉइंट्स मिले. हालांकि, माइक्रो-SUV ने गाड़ी में कुछ पॉइंट्स गंवा दिए, और संभावित 13 में से 9 पॉइंट्स ही मिले.
Tata Punch फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो, Tata Punch फेसलिफ्ट की पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग मिलते हैं, साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ABS, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
वहीं, हायर वेरिएंट्स की बात करें तो इनमें रियर डिफॉगर, रिवर्स कैमरा, 360-डिग्री कैमरे और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी मिलती है. कीमत पर नजर डालें तो Tata Punch फेसलिफ्ट को कंपनी ने 5.59 लाख रुपये से लेकर 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत पर उतारा है.