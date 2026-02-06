ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है Tata Punch EV फेसलिफ्ट, जानें क्या है तारीख

Tata Punch EV जल्द होगी लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने कुछ समय पहले ही अपनी Tata Punch Facelift को लॉन्च किया है, जिसके बाद अब कंपनी Tata Punch EV के लिए मिड-लाइफ अपडेट लाने की तैयारी कर रही है. Tata की इस छोटी SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा, और पेट्रोल वर्जन की तरह, इसमें भी कई विज़ुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे. खास बात यह है कि Tata Punch EV को सिर्फ़ दो साल में ही इसका फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा रहा है, जबकि रेगुलर Punch को अपने मिड-लाइफ अपडेट के लिए चार साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था. Tata Punch EV Facelift का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई Tata Punch EV में Punch के इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वर्जन से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट लिए जा सकते हैं. हालांकि, Punch EV,Tata Motors की मौजूदा डिज़ाइन लैंग्वेज को अपनाने वाले पहले मॉडलों में से एक थी, इसलिए इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं किए जाएंगे. एलिमेंट्स की बात करें तो इस कार में शार्प LED हेडलैंप, LED DRLs, और निश्चित रूप से, कनेक्टेड LED टेललैंप का एक सेट इस्तेमाल किया जाएगा. Tata Motors, EV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स जैसे क्लोज्ड पैनल ग्रिल, फ्रंट चार्जिंग पोर्ट और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स को भी बनाए रख सकती है.