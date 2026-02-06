भारत में लॉन्च होने वाली है Tata Punch EV फेसलिफ्ट, जानें क्या है तारीख
Tata Motors जल्द ही अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसे कई फीचर्स दिए जाएंगे.
Published : February 6, 2026 at 2:11 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने कुछ समय पहले ही अपनी Tata Punch Facelift को लॉन्च किया है, जिसके बाद अब कंपनी Tata Punch EV के लिए मिड-लाइफ अपडेट लाने की तैयारी कर रही है.
Tata की इस छोटी SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा, और पेट्रोल वर्जन की तरह, इसमें भी कई विज़ुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे. खास बात यह है कि Tata Punch EV को सिर्फ़ दो साल में ही इसका फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा रहा है, जबकि रेगुलर Punch को अपने मिड-लाइफ अपडेट के लिए चार साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था.
Tata Punch EV Facelift का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई Tata Punch EV में Punch के इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वर्जन से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट लिए जा सकते हैं. हालांकि, Punch EV,Tata Motors की मौजूदा डिज़ाइन लैंग्वेज को अपनाने वाले पहले मॉडलों में से एक थी, इसलिए इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं किए जाएंगे.
एलिमेंट्स की बात करें तो इस कार में शार्प LED हेडलैंप, LED DRLs, और निश्चित रूप से, कनेक्टेड LED टेललैंप का एक सेट इस्तेमाल किया जाएगा. Tata Motors, EV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स जैसे क्लोज्ड पैनल ग्रिल, फ्रंट चार्जिंग पोर्ट और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स को भी बनाए रख सकती है.
Tata Punch EV Facelift के फीचर्स
फीचर्स और कम्फर्ट की बात करें तो Tata Punch EV Facelift में रेगुलर Tata Punch से कुछ कदम आगे रहने वाली है. यह देखते हुए कि नई Tata Punch Facelift में मिले कई फीचर्स पहले से ही पुरानी Punch EV में दिए गए थे, इसमें भी कुछ बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं.
फीचर्स लिस्ट की बात करें तो इस कार में इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और कैपेसिटिव टच कंट्रोल पैनल जैसे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन कंपनी नए मॉडल में एक बड़ी 12.3-इंच की टचस्क्रीन, बेहतर फिट और फिनिश और ज़्यादा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दे सकती है.
Tata Punch EV Facelift का पावरट्रेन
नए फीचर्स के साथ जो फीचर्स मिलते रहेंगे उनमें - 360-डिग्री कैमरा, वॉयस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कई अन्य फीचर्स शामिल हैं. फिलहाल इसके बैटरी ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, हालांकि Tata Punch EV को दो बैटरी ऑप्शन के साथ बेचा जा रहा है, जिनमें - एक 25 kWh बैटरी पैक और दूसरा 35 kWh का बैटरी पैक है, जिसकी मैक्सिमम क्लेम्ड रेंज 365 km है.