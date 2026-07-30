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Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ( फोटो - Bharat NCAP )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी फेसलिफ्टेड Tata Punch EV को फरवरी 2026 में बाजार में उतारा था, अब Bharat NCAP ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. इस इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 31.09 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने मॉडल की Bharat NCAP रेटिंग की तुलना में, चाइल्ड ऑक्यूपेंट स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर पुराने मॉडल के अंको (31.46/32) से थोड़ा कम हुआ है, फिर भी इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP) 2026 Tata Punch EV: एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग

Bharat NCAP ने बताया कि आगे बैठे दोनों लोगों के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी रही. ड्राइवर की छाती और घुटने की सुरक्षा को ठीक-ठाक रेटिंग मिली, जबकि आगे बैठे यात्री के घुटने को भी ठीक-ठाक रेटिंग दी गई.