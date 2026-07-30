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Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

Bharat NCAP ने फेसलिफ्टेड Tata Punch EV का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

Tata Punch EV facelift receives 5-star safety rating
Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 10:36 AM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी फेसलिफ्टेड Tata Punch EV को फरवरी 2026 में बाजार में उतारा था, अब Bharat NCAP ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. इस इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 31.09 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने मॉडल की Bharat NCAP रेटिंग की तुलना में, चाइल्ड ऑक्यूपेंट स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर पुराने मॉडल के अंको (31.46/32) से थोड़ा कम हुआ है, फिर भी इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.

Tata Punch EV facelift receives 5-star safety rating
Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

2026 Tata Punch EV: एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग
Bharat NCAP ने बताया कि आगे बैठे दोनों लोगों के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी रही. ड्राइवर की छाती और घुटने की सुरक्षा को ठीक-ठाक रेटिंग मिली, जबकि आगे बैठे यात्री के घुटने को भी ठीक-ठाक रेटिंग दी गई.

क्रैश टेस्ट में, नई Tata Punch EV ने फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.28 और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.80 स्कोर किया. इस मॉडल ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास किया और कार को 'OK' रेटिंग मिली.

2026 Tata Punch EV: चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग
वहीं बच्चों की सुरक्षा के मामले में, Tata Punch EV को 49 में से 45 पॉइंट मिले. इसे डायनामिक असेसमेंट में पूरे 24/24 और चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन के लिए 12/12 पॉइंट मिले, जबकि व्हीकल असेसमेंट कैटेगरी में इसे 13 में से 9 पॉइंट मिले.

Bharat NCAP ने 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी वाले मॉडल का टेस्ट किया. दोनों पीछे की तरफ मुंह वाली सीटों को ISOFIX एंकरेज और सपोर्ट लेग्स का इस्तेमाल करके सुरक्षित किया गया था. फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चों को पूरे मार्क्स मिले.

Tata Punch EV facelift receives 5-star safety rating
Tata Punch EV फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

2026 Tata Punch EV: वेरिएंट्स और सेफ्टी उपकरण
Bharat NCAP रेटिंग Tata Punch EV के SMT+ 40, ADV 40, EMP 40, EMP+S 40, SMT 30 और SMT+ 30 वेरिएंट्स पर लागू होती है. स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), छह एयरबैग, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं.

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