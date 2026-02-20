ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट, जानें क्या है कीमत और रेंज

नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट हुई लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में पेश हुई नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी इस कार को 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस महीने की शुरुआत में स्टूडियो में दिखाई गई तस्वीरों में, Tata Punch EV फेसलिफ्ट का डिज़ाइन इंटरनल कम्बशन Punch फेसलिफ्ट जैसा ही है, साथ ही इसमें कुछ खास अपडेट भी किए गए हैं. नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट की बैटरी और रेंज

कंपनी ने नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट को बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पर भी पेश किया है. इस मॉडल की शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके तहत बैटरी EMI 2.6 रुपये प्रति km से शुरू होती है. मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो, Punch EV फेसलिफ्ट को अब दो नए बैटरी पैक 40 kWh और 30 kWh बैटरी के साथ पेश किया गया है. जहां पहले इसके मौजूदा मॉडल को 35 kWh और 25 kWh के बैटरी पैक के साथ पेश किया जा रहा था. कंपनी का दावा है कि इस कार की ARAI-सर्टिफाइड रेंज 468 km है, जबकि C75 (टाटा का टेस्टेड रियल-वर्ल्ड) 40 kWh बैटरी के लिए फुल चार्ज पर 355 km तक की रेंज देता है. नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors) रेंज के साथ ही चार्जिंग टाइम भी बेहतर किया गया है, और अब नई Punch EV 50 kW से बढ़कर 65 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है - और इसे 20-80 प्रतिशत तक चार्ज होने में 26 मिनट लगते हैं. इसके अलावा, नई 40 kWh बैटरी लाइफटाइम वारंटी के साथ भी आती है, हालांकि यह सिर्फ़ पहले खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वैलिड है और दूसरी सेल पर लागू नहीं होगी. 40 kWh की बैटरी के साथ एक ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, जिसका पीक आउटपुट पुराने Punch EV LR के 121 bhp से बढ़कर 127 bhp हो गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0-100 kmph की स्पीड 9 सेकंड से कम समय में पकड़ सकती है. पहले की तरह Punch EV तीन ड्राइव मोड और चार रीजेन मोड के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि नई Tata Punch EV का कर्ब वेट 1360 kg हो गया है.