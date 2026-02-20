भारत में लॉन्च हुई नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट, जानें क्या है कीमत और रेंज
Tata Motors ने अपनी नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इस कार की शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : February 20, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में पेश हुई नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी इस कार को 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस महीने की शुरुआत में स्टूडियो में दिखाई गई तस्वीरों में, Tata Punch EV फेसलिफ्ट का डिज़ाइन इंटरनल कम्बशन Punch फेसलिफ्ट जैसा ही है, साथ ही इसमें कुछ खास अपडेट भी किए गए हैं.
नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट की बैटरी और रेंज
कंपनी ने नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट को बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पर भी पेश किया है. इस मॉडल की शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके तहत बैटरी EMI 2.6 रुपये प्रति km से शुरू होती है. मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो, Punch EV फेसलिफ्ट को अब दो नए बैटरी पैक 40 kWh और 30 kWh बैटरी के साथ पेश किया गया है.
जहां पहले इसके मौजूदा मॉडल को 35 kWh और 25 kWh के बैटरी पैक के साथ पेश किया जा रहा था. कंपनी का दावा है कि इस कार की ARAI-सर्टिफाइड रेंज 468 km है, जबकि C75 (टाटा का टेस्टेड रियल-वर्ल्ड) 40 kWh बैटरी के लिए फुल चार्ज पर 355 km तक की रेंज देता है.
रेंज के साथ ही चार्जिंग टाइम भी बेहतर किया गया है, और अब नई Punch EV 50 kW से बढ़कर 65 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है - और इसे 20-80 प्रतिशत तक चार्ज होने में 26 मिनट लगते हैं. इसके अलावा, नई 40 kWh बैटरी लाइफटाइम वारंटी के साथ भी आती है, हालांकि यह सिर्फ़ पहले खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वैलिड है और दूसरी सेल पर लागू नहीं होगी.
40 kWh की बैटरी के साथ एक ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, जिसका पीक आउटपुट पुराने Punch EV LR के 121 bhp से बढ़कर 127 bhp हो गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0-100 kmph की स्पीड 9 सेकंड से कम समय में पकड़ सकती है. पहले की तरह Punch EV तीन ड्राइव मोड और चार रीजेन मोड के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि नई Tata Punch EV का कर्ब वेट 1360 kg हो गया है.
नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का डिजाइन
कॉस्मेटिक बदलावों पर नजर डालें तो नई Tata Punch EV में कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स अपने इंटरनल कम्बशन सिबलिंग से लिए गए हैं. कार में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, जिसमें LED DRL डिज़ाइन ICE Punch की यूनिट्स से थोड़ा अलग है. इस EV में अपने ICE सिबलिंग की तुलना में हल्की क्लैडिंग के साथ एक साफ़ बंपर डिज़ाइन दिया गया है.
कार में बंपर के बेस पर सिर्फ़ एक बड़ा इनटेक वेंट मिलता है. हेडलैंप पुराने मॉडल की तुलना में ज़्यादा अंदर की ओर लगे गए हैं, हालांकि वे अभी भी बंपर पर एंगुलर हाउसिंग के अंदर लगाए गए हैं. रियर प्रोफाइल की बात करें, यहां कनेक्टेड टेल लैंप सेट-अप सीधे ICE Punch फेसलिफ्ट से लिया गया है, और नई EV में बदला हुआ बंपर डिज़ाइन दिया गया है.
नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो, इसके केबिन में हल्के डुअल-टोन कलर स्कीम के अलावा कोई खास डिज़ाइन बदलाव नहीं किया गया है. Punch EV के टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल जारी रखा गया है. टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल भी नहीं बदले हैं.
नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट के फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई Tata Punch EV में दो ड्राइव मोड, iRA कनेक्टेड कार टेक, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बेस मॉडल में फ्रंट पावर विंडो जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं हायर वेरिएंट में 8.0-इंच का टचस्क्रीन और USB टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, हायर वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिवर्स कैमरा, कीलेस एंट्री एंड गो, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने नई Tata Punch EV में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, ESP और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
इसके अलावा, नई Punch EV के टॉप वेरिएंट में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16-इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, 350 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं.