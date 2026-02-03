Tata Punch ने पार की 7 लाख यूनिट्स की बिक्री, सिर्फ एक साल में बिकी 2 लाख कारें
Tata Motors की Tata Punch ने लॉन्च होने के लगभग 4 साल, 3 महीने में 7 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : February 3, 2026 at 11:48 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे मॉडल शामिल हैं, जिनकी ज़बरदस्त डिमांड की वजह से कंपनी की बिक्री में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. इनमें से एक Tata Punch है, जिसने देश में लॉन्च होने के लगभग 4 साल और 3 महीने में 7 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
इतना ही नहीं, इस कार ने पिछले 12 महीनों में आखिरी 2 लाख यूनिट्स की बिक्री हासिल की है. Tata Punch को भारत में इंटरनल कम्बशन और ऑल-इलेक्ट्रिक दोनों वेरिएंट में बेचा जा रहा है. इस कार ने जनवरी 2025 में 5 लाख बिक्री का कुल माइलस्टोन पार कर लिया था.
कार निर्माता कंपनी Tata Motors का कहना है कि, "Tata Punch भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज़ी से बिकने वाली मॉडल बन गई है, और जनवरी 2026 माइक्रो-SUV के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा है."
Tata Motors ने इस महीने माइक्रो-SUV की 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, और यह मॉडल Tata Motors के लिए भारतीय बाज़ार में Tata Nexon के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, जो Tata Motors का अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है.
दिलचस्प बात यह है कि ये होलसेल नंबर ऐसे समय में सामने आए हैं, जब Tata Motors ने माइक्रो-SUV के लिए पहला बड़ा अपग्रेड पेश किया है, जिसमें कुछ नए फीचर्स, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन जोड़ा गया है और इसकी स्टाइलिंग को बाकी SUVs के साथ मैच किया गया है.
बता दें कि Tata Motors ने 13 जनवरी, 2026 को अपडेटेड SUV की कीमतों की घोषणा की थी, और इसके साथ ही ऑर्डर बुकिंग भी खोल दी थी, हालांकि इसकी डिलीवरी शुरू होने के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. पिछले मॉडल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नए 2026 मॉडल की बिक्री 2026 कैलेंडर वर्ष के दौरान एक महीने में 20,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है.
कीमत की बात करें तो नई Tata Punch फेसलिफ्ट को कंपनी ने 5.59 लाख रुपये से लेकर 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत के बीच उतारा है. वहीं, Tata Punch EV की बात करें तो इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक के बीच है.