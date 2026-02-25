ETV Bharat / technology

Tata Passenger Electric Mobility और Shell India की पार्टनरशिप, देश में बनाए 21 नए EV चार्जिंग हब

Tata Passenger Electric Mobility और Shell India की पार्टनरशिप ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: Tata Passenger Electric Mobility ने अप्रैल 2024 में, Shell India Markets Pvt. Ltd. के साथ मिलकर देश भर में पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया था. उसके और पहले से इंस्टॉल किए गए स्टेशनों के आधार पर, दोनों कंपनियों ने अब भारत में 21 नए TATA.ev x Shel मेगा चार्जिंग हब की शुरुआत की है. दोनों कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए नए चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, पुणे और वडोदरा में स्थापित किए गए हैं. हर हब में 120kW के फास्ट चार्जर और कई चार्जिंग बे लगाए गए हैं. जानकारी के अनुसार, इस पार्टनरशिप के तहत बेंगलुरु में नौ नए हब जोड़े गए हैं, जिससे अब कुल चार्जिंग हब की संख्या 13 हो गई है, जबकि चेन्नई में हाई-कैपेसिटी DC फास्ट चार्जर के साथ पांच नई फेसेलिटी स्थापित की गई हैं. मैसूर, पुणे और अहमदाबाद-मुंबई हाईवे पर और जगहों का मकसद शहरी आवागमन और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों में मदद करना है.