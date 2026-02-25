Tata Passenger Electric Mobility और Shell India की पार्टनरशिप, देश में बनाए 21 नए EV चार्जिंग हब
Tata Passenger Electric Mobility ने Shell India Markets Pvt. Ltd. के साथ मिलकर 21 नए TATA.ev x Shel मेगा चार्जिंग हब की शुरुआत की है.
Published : February 25, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: Tata Passenger Electric Mobility ने अप्रैल 2024 में, Shell India Markets Pvt. Ltd. के साथ मिलकर देश भर में पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया था. उसके और पहले से इंस्टॉल किए गए स्टेशनों के आधार पर, दोनों कंपनियों ने अब भारत में 21 नए TATA.ev x Shel मेगा चार्जिंग हब की शुरुआत की है.
दोनों कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए नए चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, पुणे और वडोदरा में स्थापित किए गए हैं. हर हब में 120kW के फास्ट चार्जर और कई चार्जिंग बे लगाए गए हैं.
जानकारी के अनुसार, इस पार्टनरशिप के तहत बेंगलुरु में नौ नए हब जोड़े गए हैं, जिससे अब कुल चार्जिंग हब की संख्या 13 हो गई है, जबकि चेन्नई में हाई-कैपेसिटी DC फास्ट चार्जर के साथ पांच नई फेसेलिटी स्थापित की गई हैं. मैसूर, पुणे और अहमदाबाद-मुंबई हाईवे पर और जगहों का मकसद शहरी आवागमन और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों में मदद करना है.
TATA.ev x Shell मेगा चार्जिंग हब को इंट्रोड्यूस करते हुए, Tata Passenger Electric Mobility Ltd. और Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, बालाजी राजन ने कहा कि, "भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए EV इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है."
उन्होंने आगे कहा कि, "आज, Shell India के साथ पार्टनरशिप में, हमें खास शहरों में नए TATA.ev x Shell मेगा चार्जिंग हब इंट्रोड्यूस करते हुए गर्व हो रहा है, जिनकी कुल कैपेसिटी 2500 kW है. यह एक्सपेंशन पूरे भारत में EV यूज़र्स के लिए चार्जिंग को आसान और हर जगह आसान बनाने के हमारे कमिटमेंट को और पक्का करता है."
दोनों कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार, हर चार्जिंग हब में ऑन-ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ होगा, साथ ही Shell Select और Deli2go आउटलेट्स तक एक्सेस होगा, जहां खाना, ड्रिंक्स और रेस्ट रूम की सुविधा मिलेगी. Tata EV कस्टमर्स इन जगहों पर कुछ इन-स्टोर प्रमोशन और चार्जिंग टैरिफ बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे.