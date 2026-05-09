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Tata Nexon का नया Pure+ PS वेरिएंट हुआ लॉन्च, पैनोरामिक सनरूफ वाली सबसे सस्ती कार

Tata Motors ने अपनी Tata Nexon के लाइनअप में एक नया Pure+ PS वेरिएंट जोड़ दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Tata Nexon Pure+ PS Launched
Tata Nexon का नया Pure+ PS वेरिएंट हुआ लॉन्च (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक Tata Nexon के लाइनअप में एक नया Pure+ PS वेरिएंट जोड़ दिया है. इस नए वेरिएंट को 9.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत कीमत पर उतारा गया है. इस नए वेरिएंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ का फीचर जोड़ा गया है.

इतना ही नहीं, इस नए फीचर के साथ ही Tata Nexon भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरामिक सनरूफ का फीचर दे रही है. यह लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है, जब Tata Nexon ने भारतीय बाज़ार में 10 लाख यूनिट्स की बिक्री का एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है.

Tata Nexon Pure+ PS वेरिएंट की कीमत
कीमत की बात करें तो नई Tata Nexon Pure+ PS वेरिएंट की कीमत पेट्रोल मैनुअल के लिए 9.59 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके पेट्रोल AMT वर्जन की कीमत 10.14 लाख रुपये है.

Tata Nexon Pure+ PS के पावरट्रेन विकल्पकीमत (एक्स-शोरूम)
1.2-लीटर, टर्बो पेट्रोल मैनुअल9.59 लाख रुपये
1.2-लीटर, टर्बो पेट्रोल AMT10.14 लाख रुपये
1.2-लीटर, टर्बो पेट्रोल, ट्विन सिलेंडर, iCNG मैनुअल10.39 लाख रुपये
1.5-लीटर डीजल मैनुअल10.54 लाख रुपये
1.5-लीटर डीजल AMT11.19 लाख रुपये

वहीं, ट्विन-सिलेंडर iCNG मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.39 लाख रुपये रखी गई है, जबकि डीज़ल मैनुअल और डीज़ल AMT वेरिएंट की कीमतें क्रमशः 10.54 लाख रुपये और 11.19 लाख रुपये हैं. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम प्राइस हैं.

Tata Nexon Pure+ PS वेरिएंट में इंजन विकल्प
पावरट्रेन पर नजर डालें तो नया Nexon Pure+ PS वेरिएंट पेट्रोल और डीज़ल के साथ-साथ ट्विन-सिलेंडर CNG पावरट्रेन के साथ भी पेश किया गया है. यह अलग-अलग इस्तेमाल की ज़रूरतों वाले खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा. यह नया वेरिएंट कंपनी के 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 118 bhp पावर/170 Nm टार्क प्रदान करता है. इसे 5 या 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ-साथ 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड DCT के साथ भी जोड़ा जाता है.

इसके अलावा, ट्विन-सिलेंडर iCNG पावरट्रेन में यही इंजन 99 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. हालांकि यहां इसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ही विकल्प मिलता है. वहीं, डीज़ल पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और AMT, दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. Tata Motors का दावा है कि डीज़ल वेरिएंट इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट डीज़ल गाड़ी बनी हुई है.

Tata Nexon Pure+ PS वेरिएंट के फीचर्स
इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स पर नजर डालें तो नए Pure+ PS में वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 26.03 cm का Harman इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो LED हेडलैंप मिलते हैं.

इसके अलावा, इस वेरिएंट में बारिश को सेंस करने वाले आगे और पीछे के वाइपर, पार्किंग गाइडलाइंस के साथ HD रियर-व्यू कैमरा, LED टेल लैंप, और ऑटो-फोल्ड फंक्शनैलिटी वाले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

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