Tata Nexon का नया Red Dark एडिशन हुआ लॉन्च, ADAS सूट का भी मिला अपडेट

Tata Motors ने इस त्योहारी सीजन अपनी Tata Nexon का नया Red Dark एडिशन बाजार में उतारा है. इसकी कीमत 12.44 लाख रुपये है.

Tata Nexon Red Dark Edition
Tata Nexon का नया Red Dark एडिशन हुआ लॉन्च (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 10:44 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने सितंबर महीने में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Nexon की शानदार बिक्री दर्ज की. इस बिक्री के साथ यह कार सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई. अब कंपनी ने इस त्योहारी सीजन में इसकी बिक्री को बेहतर करने के लिए इसके लाइनअप को बढ़ाया है और Tata Nexon का एक नया Red Dark एडिशन बाजार में उतारा है.

Tata Nexon Red Dark एडिशन की कीमत
कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 12.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इसके अलावा, नए एडिशन की लॉन्च के साथ ही, कंपनी ने Tata Nexon लाइनअप में अब ADAS को भी शामिल किया है. ये दोनों नए फ़ीचर त्योहारी सीज़न से पहले आए हैं, जो निश्चित रूप से Nexon लाइन-अप की बिक्री में और सहायक होंगे.

Tata Nexon का वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
Nexon Red #DARK पेट्रोल MT12.44 लाख रुपये
Nexon Red #DARK पेट्रोल DCA (ADAS)13.81 लाख रुपये
Nexon Red #DARK CNG MT13.36 लाख रुपये
Nexon Red #DARK डीजल MT13.52 लाख रुपये
Nexon Red #DARK डीजल AMT14.15 लाख रुपये

कंपनी ने इसके नए Red Dark एडिशन को पेट्रोल, डीजल और CNG सभी पावरट्रेन में पेश किया है. इसकी जहां इसकी शुरुआती कीमत 12.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 14.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

ADAS में दिए गए हैं कौन से फीचर्स
इसके अलावा, ADAS को Tata Nexon Fearless +PS DCA वेरिएंट में जोड़ा गया है. कंपनी ने इसकी कीमत 13.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जिसे कार के रेगुलर लाइनअप में शामिल कर दिया गया है. Tata Nexon के ADAS सूट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इस मौके पर बोलते हुए, Tata Passenger Electric Mobility Ltd. के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, विवेक श्रीवत्स ने कहा कि, "Tata Nexon ने अपने बोल्ड डिज़ाइन, रोमांचक परफॉर्मेंस और बेजोड़ सुरक्षा के साथ एसयूवी सेगमेंट को नई परिभाषा दी है. भारत की नंबर 1 बिकने वाली कार बनना हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारे ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है. ADAS और नए Red #DARK एडिशन के साथ, हम इस एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बना रहे हैं."

TATA NEXON RED DARK EDITION
TATA NEXON ADAS FEATURES
TATA NEXON PRICE
TATA NEXON ENGINE
TATA NEXON RED DARK EDITION LAUNCH

