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Tata Nexon का स्पेशल Camo Edition हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत सिर्फ 9.99 लाख रुपये

Tata Motors ने अपनी Tata Nexon का Camo Edition लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Tata Nexon Camo Edition Launched
Tata Nexon का स्पेशल Camo Edition हुआ लॉन्च (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Nexon का Camo Edition लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा किया है. बता दें कि कंपनी ने स्पेशल एडिशन को सीमित समय के लिए पेश किया है.

यह स्पेशल एडिशन Tata Nexon के 'Creative' और उससे ऊपर के ट्रिम्स पर आधारित है. इसमें पेट्रोल, डीज़ल और CNG इंजन के मौजूदा विकल्पों को बरकरार रखते हुए खास एक्सटीरियर कलर, Camo-थीम वाली डिटेलिंग, बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड डैशकैम जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं.

Tata Nexon Camo Edition Launched
Tata Nexon Camo Edition (फोटो - Tata Motors)

Tata Nexon Camo Edition की कीमत

Tata Nexon Camo Edition की एक्स-शोरूम कीमत
वेरिएंट्सपेट्रोल MTपेट्रोल AMTपेट्रोल DCAडीजल MTडीजल AMTCNG MT
Creative Camo9.99 लाख रुपये11.09 लाख रुपये11.59 लाख रुपये11.54 लाख रुपये12.14 लाख रुपये11.39 लाख रुपये
Creative + S Camo10.64 लाख रुपये11.34 लाख रुपये11.79 लाख रुपये12.44 लाख रुपये11.69 लाख रुपये
Creative + PS Camo11.64 लाख रुपये12.79 लाख रुपये12.59 लाख रुपये
Fearless + PS Camo12.59 लाख रुपये13.54 लाख रुपये
Fearless + A PS Camo13.94 लाख रुपये

बता दें कि नए Tata Nexon Camo Edition की कीमत 9.99 लाख रुपये से 13.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है. इस स्पेशल एडिशन को पावरट्रेन के आधार पर Creative, Creative+ S, Creative+ PS, Fearless+ PS और Fearless+ A PS जैसे ट्रिम्स में पेश किया गया है. बाजार में यह कार Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq और Kia Syros से मुकाबला करती है.

Tata Nexon Camo Edition Launched
Tata Nexon Camo Edition (फोटो - Tata Motors)

Tata Nexon Camo Edition का एक्सटीरियर
Camo Edition में दो खास एक्सटीरियर कलर पेश किए गए हैं, जिनमें मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड कलर ऑप्शन शामिल हैं. इसके साथ ही, कार के फ्रंट फेंडर पर 'Camo' बैजिंग और फ्रंट-सीट हेडरेस्ट पर 'Camo' परफ़ोरेशन भी दिया गया है.

Tata Nexon Camo Edition का इंटीरियर
इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव Tata के 12.3-इंच वाले हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जोड़ा जाना है, जिसने स्टैंडर्ड Tata Nexon के संबंधित वेरिएंट्स में मिलने वाले 10.25-इंच यूनिट को रिप्लेस किया है. हालांकि 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें एक इंटीग्रेटेड डैशकैम भी जोड़ा गया है, जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के साथ काम करता है.

Tata Nexon Camo Edition के फीचर्स
Camo-स्पेसिफिक बदलावों के अलावा, Tata Nexon में वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स मिलते हैं. इन फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, JBL का 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स शामिल हैं.

Tata Nexon Camo Edition Launched
Tata Nexon Camo Edition (फोटो - Tata Motors)

Tata Nexon Camo Edition का पावरट्रेन
Nexon Camo Edition को इसके मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीज़ल इंजन और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल CNG इंजन के साथ पेश किया गया है. इसका पेट्रोल इंजन 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

वहीं, इसका डीज़ल 115hp की पावर और 260Nm का टॉर्क और CNG मोड में इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन 100hp की पावर और 170Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन और वेरिएंट के आधार पर ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल, AMT और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं.

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