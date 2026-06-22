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नई Tata Tigor फेसलिफ्ट पर काम कर रही Tata Motors, कंपनी ने फाइल किया डिजाइन पेटेंट

Tata Tigor ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी नई Tata Tigor फेसलिफ्ट पर काम कर रही है. कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इन पेटेंट इमेज में Tata Tiago जैसा एक्सटीरियर डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो प्री-फेसलिफ्ट मॉडल्स में भी था. बता दें कि Tata Motors ने मई 2025 में घोषणा की थी कि वह वित्त वर्ष 2027 (मार्च 2026 तक) में चार फेसलिफ्ट कार्स लॉन्च करेगी, जिनमें से दो Tata Tiago के ICE और EV वर्जन थे. 2026 Tata Tigor और Tigor EV इस फाइनेंशियल ईयर में फेसलिफ्ट पाने वाले दो अन्य मॉडल होंगे. 2026 Tata Tigor की पेटेंट इमेज में क्या खुलासा

इसके डिजाइन की बात करें तो डिजाइन पेटेंट की तस्वीरों से पता चलता है कि कार में पतली हेडलाइट्स और बीच में एक कनेक्टिंग बार के साथ फेसिया ज़्यादा स्लीक दिखता है, जिसमें Tata Tiago जैसा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया जा सकता है. कार के बंपर का डिज़ाइन ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है, जिसमें बड़े एयर वेंट हैं, और पिक्सेल-स्टाइल LED फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस कार में एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी रीडिजाइन किया गया है, लेकिन व्हील का साइज़ वही 15 इंच रखा जा सकता है. इसके व्हील आर्च पर उभरे हुए हिस्से ब्लैक क्लैडिंग की ओर इशारा करते हैं. डिज़ाइन पेटेंट इमेज में नॉचबैक-स्टाइल की टेपरिंग रूफलाइन भी दिखती है. कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर टेल-लाइट्स प्लास्टिक ट्रिम से जुड़ी हुई लगती हैं. रियर बंपर दोनों तरफ रिफ्लेक्टर और बीच में रिवर्सिंग लैंप के लिए एक हाउसिंग के साथ काफी सिंपल नजर आता है. वहीं दूसरी ओर, Tata Tigor EV का डिज़ाइन ICE वर्जन के जैसा ही रखा जा सकता है, हालांकि इसमें कुछ EV-स्पेसिफिक बदलाव किए जाएंगे, जिनमें ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल, अलग तरह के व्हील और बदले हुए बंपर शामिल हैं.