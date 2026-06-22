नई Tata Tigor फेसलिफ्ट पर काम कर रही Tata Motors, कंपनी ने फाइल किया डिजाइन पेटेंट
Tata Motors अपनी नई Tata Tigor फेसलिफ्ट पर काम कर रही है. कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है.
Published : June 22, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी नई Tata Tigor फेसलिफ्ट पर काम कर रही है. कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इन पेटेंट इमेज में Tata Tiago जैसा एक्सटीरियर डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो प्री-फेसलिफ्ट मॉडल्स में भी था.
बता दें कि Tata Motors ने मई 2025 में घोषणा की थी कि वह वित्त वर्ष 2027 (मार्च 2026 तक) में चार फेसलिफ्ट कार्स लॉन्च करेगी, जिनमें से दो Tata Tiago के ICE और EV वर्जन थे. 2026 Tata Tigor और Tigor EV इस फाइनेंशियल ईयर में फेसलिफ्ट पाने वाले दो अन्य मॉडल होंगे.
2026 Tata Tigor की पेटेंट इमेज में क्या खुलासा
इसके डिजाइन की बात करें तो डिजाइन पेटेंट की तस्वीरों से पता चलता है कि कार में पतली हेडलाइट्स और बीच में एक कनेक्टिंग बार के साथ फेसिया ज़्यादा स्लीक दिखता है, जिसमें Tata Tiago जैसा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया जा सकता है. कार के बंपर का डिज़ाइन ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है, जिसमें बड़े एयर वेंट हैं, और पिक्सेल-स्टाइल LED फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है.
साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस कार में एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी रीडिजाइन किया गया है, लेकिन व्हील का साइज़ वही 15 इंच रखा जा सकता है. इसके व्हील आर्च पर उभरे हुए हिस्से ब्लैक क्लैडिंग की ओर इशारा करते हैं. डिज़ाइन पेटेंट इमेज में नॉचबैक-स्टाइल की टेपरिंग रूफलाइन भी दिखती है.
कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर टेल-लाइट्स प्लास्टिक ट्रिम से जुड़ी हुई लगती हैं. रियर बंपर दोनों तरफ रिफ्लेक्टर और बीच में रिवर्सिंग लैंप के लिए एक हाउसिंग के साथ काफी सिंपल नजर आता है.
वहीं दूसरी ओर, Tata Tigor EV का डिज़ाइन ICE वर्जन के जैसा ही रखा जा सकता है, हालांकि इसमें कुछ EV-स्पेसिफिक बदलाव किए जाएंगे, जिनमें ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल, अलग तरह के व्हील और बदले हुए बंपर शामिल हैं.
Tata Tigor फेसलिफ्ट का इंटीरियर
हालांकि फेसलिफ़्टेड Tata Tigor के इंटीरियर की डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसका डिज़ाइन और फ़ीचर्स Tata Tiago से लिए जाएंगे. इसलिए, इस कॉम्पैक्ट सेडान में बिल्कुल नया डैशबोर्ड डिज़ाइन, फ्रीस्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बदला हुआ स्टीयरिंग व्हील और एक नया सेंटर कंसोल दिया जा सकता है.
उम्मीद जताई जा रही है कि नई Tata Tigor फेसलिफ्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड ORVMs, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग (पहले से 4 ज़्यादा), नए रियर AC वेंट और फास्ट-चार्जिंग पोर्ट होंगे.
2026 Tata Tigor फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
चूंकि Tata Tigor को Tiago के ही प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, इसलिए उम्मीद है कि इसमें इंजन और गियरबॉक्स के वही ऑप्शन मिलेंगे. इस कार में 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो 86hp की पावर प्रदान करता है. वहीं इसका CNG वर्जन 75.5hp की पावर देता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ आते हैं.
2026 Tata Tigor EV में Tiago EV की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर भी एक समान रखे जा सकते हैं, जिसमें 61hp मोटर के साथ 19.2kWh का ऑप्शन और 75hp मोटर के साथ बड़ी 24kWh बैटरी शामिल है. इसमें चार्जिंग टाइम बेहतर हो सकता है. अलग बॉडी स्टाइल की वजह से, दावा की गई रेंज Tiago EV की 226km से 285km तक अलग हो सकती है.
2026 Tata Tigor फेसलिफ्ट की कीमत
फेसलिफ्ट अपडेट के साथ ही, नई Tata Tigor की कीमतों में भी थोड़ा संशोधन किया जा सकता है. अभी, Tata Tigor ICE की कीमत 5.55 लाख रुपये से 8.84 लाख रुपये तक है, जबकि Tigor EV की कीमत 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये तक जाती है. Tata Punch EV और Tiaog EV की तरह, ही नई Tigor EV को भी बैटरी-एज़-ए-सब्सक्रिप्शन (BaaS) स्कीम के साथ पेश किया जा सकता है.