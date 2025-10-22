Tata Motors ने 30 दिन के त्योहारी सीजन में बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कारें
स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने 30 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा कारों की रीटेल बिक्री की हैं.
Published : October 22, 2025 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती के बाद मजबूत त्योहारी मांग के बीच, Tata Motors ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने 22 सितंबर को कर सुधार लागू होने के बाद से नवरात्रि से दीपावली तक पिछले 30 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक कारों की डिलीवरी की है.
Tata Group की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने इस अवधि के दौरान बिक्री में साल-दर-साल 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी, तथा एसयूवी का बाजार पर दबदबा बना रहा. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि, "नवरात्रि से दिवाली तक के 30 दिनों में, हमने 1 लाख से ज़्यादा वाहनों की डिलीवरी के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इस साल की बिक्री पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि को दर्शाता है. हमारी एसयूवी इस गति का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं - Tata Nexon की 38,000 से ज़्यादा रीटेल बिक्री दर्ज की गई, जो 73 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी है, जबकि Tata Punch की 32,000 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो साल-दर-साल 29 प्रतिशत की वृद्धि है."
Tata Motors के EV पोर्टफोलियो में भी मजबूत वृद्धि देखी गई, इस अवधि के दौरान 10,000 से अधिक EV की रीटेल बिक्री हुई, जो 37 प्रतिशत की वृद्धि है. इस दौरान शैलेश चंद्रा ने कहा कि, "इस बीच, Tata Motors की कारों और एसयूवी के पूरे पोर्टफोलियो ने इस उछाल को और मज़बूत किया है, जिससे इस महत्वपूर्ण त्योहारी मौसम में उत्पाद नेतृत्व, बाज़ार प्रासंगिकता और डिलीवरी उत्कृष्टता के प्रति हमारी रणनीतिक प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इसके अलावा, हमारा मानना है कि यह प्रदर्शन शेष वित्तीय वर्ष के लिए दिशा तय करता है, खासकर जब हम इस साल रोमांचक नए लॉन्च के लिए तैयार हैं, जिसे ग्राहकों का निरंतर उत्साह भी पूरा कर रहा है."
इससे पहले, एक उद्योग अनुमान के अनुसार, वाहन निर्माताओं ने धनतेरस के अवसर पर मात्र 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी करते हुए 1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया. अनुमान के अनुसार, मज़बूत त्यौहारी मांग और GST 2.0 सुधारों के सकारात्मक प्रभाव के कारण, ऑटो सेक्टर ने सालों में अपने सबसे मज़बूत एकल-दिवसीय प्रदर्शन में से एक देखा.
इन डिलीवरीज़ से एक ही दिन में 8,500-10,000 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जो औसतन 8.5-10 लाख रुपये की वाहन कीमत पर आधारित है. Maruti Suzuki India (MSIL), Tata Motors Passenger Vehicles और Hyundai Motor India (HMIL) जैसी प्रमुख कार निर्माताओं ने इस त्योहारी सीज़न में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, क्योंकि उपभोक्ताओं का विश्वास काफ़ी बढ़ा है.