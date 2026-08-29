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TATA Motors ने पैसेंजर गाड़ियों के बिजनेस को दिया नया रूप, अब TATA.CARS होगी नई पहचान

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने ग्राहकों के लिए टाटा.कार्स नाम का नया ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च कर दिया है.

The new branding incorporates the 'Ambition Blue' color and a new font named 'Parallel Display'.
नए ब्रांड में एम्बिशन ब्लू रंग और पैरेलल डिस्प्ले नाम का नया फॉन्ट शामिल किया गया है. (Image Credit: Tata.Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी टीएमपीवी (TMVP) ने ग्राहकों के लिए एक नया नाम पेश किया है. इसका नाम TATA.CARS है. यह एक नया ग्लोबल ब्रांड है, जो अब ग्राहकों से जुड़ी ज्यादातर जगहों पर पुराने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स नाम की जगह लेगा.

हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कंपनी कानूनी रूप से गायब नहीं हो रही है. TMVP कानूनी, नियामक और निवेशकों से जुड़े मामलों में पहले की तरह इस्तेमाल होता रहेगा सिर्फ ग्राहकों के लिए डेलीलाइफ का एक्सपीरियंस अब एक नए ब्रांडिंग के साथ आएगा.

टाटा.कार्स बनेगा ग्राहकों का चेहरा

नया टाटा मोटर्स नाम शोरूम, सर्विस सेंटर, वेबसाइट, ऐप, विज्ञापन और अन्य रिटेल जगहों पर दिखेगा. इसका मकसद यह है कि ग्राहक जब पहली बार टाटा कार देखें, खरीदें और बाद में सर्विस करवाएं तो उन्हें एक ही पहचान मिले.

मौजूदा कारों के नाम में बदलाव नहीं होगा. Nexon, Punch, Harrier, Safari और Curvv जैसे मॉडल अपने पुराने नाम से ही चलते रहेंगे. गाड़ियों पर लगा प्रसिद्ध टाटा इलिप्स लोगो भी वैसा ही रहेगा.

नया रंग, फॉन्ट और लुक

TATA.CARS सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है. इस नए ब्रांडिंग के साथ टाटा ने पूरी तरह नई विजुअल स्टाइल बनाई है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव Ambition Blue है. ये टाटा के पारंपरिक नीले रंग का आधुनिक रूप है. कंपनी का कहना है कि ये आशावाद और आगे बढ़ने का प्रतीक है.

नया टाइपफेस Parallel Display भी लाया गया है. पूरी डिजाइन Parallel Pathways आइडिया पर बेस्ड है. ये टाटा के 'T' अक्षर और सड़क की लाइन्स से प्रेरित है. अलग-अलग लोग अलग-अलग रास्ते चुनते हैं, लेकिन सब आगे ही बढ़ रहे होते हैं. ब्रांड को अपना सोनिक आइडेंटिटी भी मिलेगा जो विज्ञापनों में अलग आवाज देगा.

क्यों किया गया ये बदलाव

टाटा का कहना है कि भारतीय ग्राहक सालों से इसकी गाड़ियों को टाटा कार ही कहते आ रहे हैं, इसलिए अब कंपनी ने इस अनौपचारिक नाम को ही आधिकारिक बना दिया. TATA.CARS एक मास्टर ब्रांड बनेगा जिसमें हैचबैक, सेडान, एसयूवी, इलेक्ट्रिक कारें और भविष्य के मोबिलिटी प्रोडक्ट्स सब आ जाएंगे. पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह की गाड़ियों के लिए एक पहचान जरूरी हो गई है.

टाटा के इस नए ब्रांड यानी TATA.CARS की टैगलाइन Nothing’s Too Far है. टाटा का कहना है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है, बल्कि ये ग्राहकों को अपने लक्ष्य को पूरा करने और नई चीज़ आज़माने में मदद करने का आइडिया भी है.

मौजूदा मालिकों के लिए क्या बदलेगा

टाटा कार के पुराने मालिकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव विजुअल होगा. शोरूम, वेबसाइट, ब्रोशर और सर्विस सेंटर धीरे-धीरे हर जगह TATA.CARS वाला नया लुक देखने को मिलेगा. कंपनी रातोंरात अपना नाम नहीं बदल रही है. TMVP कानूनी नाम बना रहेगा जबकि ग्राहक TATA.CARS नाम से ही बात करेंगे.

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