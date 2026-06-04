ETV Bharat / technology

Tata Motors ने अपना नया Intra V40 किया लॉन्च, मिलेगा पेट्रोल और CNG दोनों का विकल्प

Tata Intra V40 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: Tata Motors ने अपने छोटे कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए अपना नया Tata Intra V40 लॉन्च कर दिया है. यह नया पिकअप ट्रक अल्टरनेट फ्यूल मोबिलिटी स्पेस में कंपनी की स्थिति को मज़बूत करता है, और साथ ही उन बिज़नेस की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, जिन्हें ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है. Tata Intra V40 कंपनी की बाई-फ्यूल कमर्शियल गाड़ियों की बढ़ती रेंज में शामिल किया गया है, और कंपनी ने इसे लास्ट-माइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिज़ाइन किया है. यह पिकअप ट्रक CNG और पेट्रोल बाई-फ्यूल पावरट्रेन के साथ सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 1,525 kg पेलोड कैपेसिटी और 2,960 mm लंबी लोड बॉडी के साथ आता है. इससे ऑपरेटर्स को कार्गो ले जाने की कैपेसिटी और कमाई की संभावना को ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद मिलती है. Tata Intra V40 का बाई-फ्यूल पावरट्रेन

नए Tata Intra V40 में 1.2-लीटर का इंजन मिलता है, जो 58 bhp की पावर और 106 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. Tata Motors का कहना है कि इस पिकअप को परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी का बैलेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह शहरी और इंटरसिटी कार्गो ऑपरेशन दोनों के लिए सही है.