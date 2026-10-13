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Tata Motors ने Stellantis के साथ मिलाया हाथ, नई व्हीकल टेक्नोलॉजी करेंगे विकसित

Tata Motors और Stellantis के बीच पार्टनरशिप ( फोटो - ata Motors/Stellantis )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) और उसकी सब्सिडियरी Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM) ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए Stellantis India के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है. यह समझौता, फरवरी 2026 में कंपनियों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर आधारित है.

इस समझौते के तहत Stellantis देशी वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles के आर्किटेक्चर और एडवांस्ड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेगी. इन क्षमताओं को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, Stellantis का उद्देश्य 50 से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के लिए वाहनों का निर्माण करना है, जिसमें ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों, नियमों और ऑपरेटिंग स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा.

शुरुआती समझौता फरवरी 2026 में हुआ था, जिसके तहत कंपनियां भारत और विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन ऑपरेशन्स में मौकों का पता लगाने के लिए सहमत हुई थीं. यह नया समझौता वाहन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पर केंद्रित एक खास सहयोग स्थापित करता है.