Tata Motors ने Stellantis के साथ मिलाया हाथ, नई व्हीकल टेक्नोलॉजी करेंगे विकसित
Tata Motors और Stellantis India के बीच एक समझौता किया है. दोनों कंपनियां मिलकर नई तकनीक पर काम करेंगी.
Published : October 13, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) और उसकी सब्सिडियरी Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM) ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए Stellantis India के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है. यह समझौता, फरवरी 2026 में कंपनियों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर आधारित है.
इस समझौते के तहत Stellantis देशी वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles के आर्किटेक्चर और एडवांस्ड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेगी. इन क्षमताओं को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, Stellantis का उद्देश्य 50 से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के लिए वाहनों का निर्माण करना है, जिसमें ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों, नियमों और ऑपरेटिंग स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा.
शुरुआती समझौता फरवरी 2026 में हुआ था, जिसके तहत कंपनियां भारत और विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन ऑपरेशन्स में मौकों का पता लगाने के लिए सहमत हुई थीं. यह नया समझौता वाहन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पर केंद्रित एक खास सहयोग स्थापित करता है.
इस सहयोग के तहत विकसित किए गए वाहनों का निर्माण भारत में Fiat India Automobile Pvt Ltd (FIAPL) में किया जाएगा, जो Tata Motors Passenger Vehicles और Stellantis के बीच 50:50 का जॉइंट वेंचर है.
इन कंपनियों का उद्देश्य कारों के डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट में मदद के लिए भारत की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का इस्तेमाल करना है. इस पार्टनरशिप से दोनों ऑटोमेकर्स के ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में भारत की भूमिका के भी मज़बूत होने की उम्मीद है.
बता दें कि Stellantis अभी 14 ऑटोमोटिव ब्रांड्स का पोर्टफोलियो चला रही है, और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-पैसिफिक में अपना संचालन कर रही है.