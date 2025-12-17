2026 में Tata Motors लॉन्च करने वाली है तीन नई कारें, नई-जनरेशन Nexon भी शामिल
Tata Motors साल 2026 में अपनी कुछ कारें लॉन्च करने वाली है. इन कारों में 2026 Tata Punch और नई-जनरेशन Tata Nexon भी शामिल है.
Published : December 17, 2025 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में अपनी बहुप्रतीक्षित Tata Sierra SUV को ICE वर्जन में लॉन्च किया है, जिसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है. इसकी लॉन्च के साथ ही कंपनी ने साल 2026 की पहली तिमाही में Tata Sierra EV की लॉन्च की भी घोषणा की है.
इस कार के अलावा भी कार निर्माता कंपनी के लाइनअप में कुछ अन्य कारें भी शामिल हैं, जिन्हें साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा. इनमें Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन भी शामिल है, जिसे साल की शुरुआत में उतारा जा सकता है. इसके बाद 2026 Tata Nexon को भी बाजार में उतारा जा सकता है. यहां हम आपको 2026 में Tata Motors की संभावित लॉन्च के बारे में बताने जा रहे हैं.
2026 Tata Punch फेसलिफ्ट
कंपनी की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक Tata Punch को एक बड़ा फेसलिफ्ट मिलने वाला है, और कंपनी सूत्रों की मानें तो इस फेसलिफ्ट मॉडल को साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. संभावना जताई जा रही है कि इसकी स्टाइलिंग Punch EV के करीब होने वाली है, जिसमें कनेक्टेड लाइट बार, ज़्यादा मॉडर्न बंपर डिज़ाइन, बदले हुए अलॉय व्हील्स और ज़्यादा फ्रेश दिखने वाला रियर सेक्शन मिलेगा.
वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो Tata हाल के अपडेट से एक कदम आगे जा सकती है, जिसमें Punch EV की इंफोटेनमेंट स्क्रीन को ICE मॉडल में लाया गया था. एक फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और EV का टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल किया जा सकता है, साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.
हालांकि कंपनी इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन को ALFA प्लेटफॉर्म पर ही बनाएगी, और इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG पावरट्रेन में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. अपग्रेडेड Tata Punch की कीमत 6 लाख रुपये से 9.5 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है.
2026 Tata Sierra EV
Tata Sierra जल्द ही अपने EV वर्जन में भी भारतीय बाजार में उतारी जाने वाली है. कंपनी ने Q1 2026 में इसकी लॉन्च की पुष्टि की है, जिसमें रियर-व्हील और ऑल-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन मिलते हैं. आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनी यह EV स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर बनाई जाती है, जो डुअल मोटर्स को सपोर्ट करता है. इस कार का प्रोडक्शन Tata के सानंद प्लांट में ICE मॉडल के साथ किया जाएगा.
स्टाइलिंग की बात करें तो यह काफी हद तक वैसी ही रहेगी, लेकिन EV में ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल के साथ एक यूनिक फ्रंट फेसिया दिया जाएगा. हालांकि पावरट्रेन की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन Sierra EV में Curvv EV का 55kWh पैक और हैरियर EV का 65kWh यूनिट मिल सकता है. यह कार मार्च 2026 तक लॉन्च होगी, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच होगी.
2026 नेक्स्ट-जनरेशन Tata Nexon
Tata Motors ने नेक्स्ट-जनरेशन Tata Nexon पर काम शुरू कर दिया है, जिसका कोडनेम कंपनी ने 'गरुड़' रखा है, और इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. नया मॉडल शायद एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिससे पहली जेनरेशन की Tata Nexon का एक दशक लंबा सफर खत्म हो जाएगा.
इसमें अंदरूनी हिस्सों में बड़े अपग्रेड और बाहरी और केबिन में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जिससे यह Tata की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से हो सके. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, हालांकि BS7 नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड करने की लागत को देखते हुए डीज़ल के भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता.
सूत्रों की मानें तो हर महीने 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी तय की गई है – जो मौजूदा Tata Nexon की 15,000 यूनिट्स से कम है, लेकिन लॉन्च के बाद इसे बढ़ाया जाएगा. Tata Nexon EV को भी सही समय पर इसी तरह का अपडेट मिलेगा. नई Tata Nexon की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच है.