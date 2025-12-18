ETV Bharat / technology

नई Tata Sierra के दीवाने हुए लोग, पहले ही दिन बुकिंग 70,000 के पार

Tata Motors की नई Tata Sierra ने बुकिंग खुलते ही एडवांस प्री-बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हुई थी.

Tata Sierra
नई Tata Sierra की बुकिंग (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 9:55 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में अपनी नई Tata Sierra एसयूवी को पेश किया, और कंपनी ने 16 दिसंबर से इस कार की प्री-बुकिंग लेना शुरू किया. अब Tata Motors ने जानकारी दी है कि बुकिंग शुरू होने के पहले दिन ही नई Tata Sierra के लिए 70,000 से ज़्यादा कन्फर्म बुकिंग मिल चुकी हैं.

Tata Motors ने यह भी बताया कि 1.35 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स ने अपनी पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन सबमिट कर दी है, और वे बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं. डीलर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक हुई बुकिंग में से 50 प्रतिशत से ज़्यादा बुकिंग Tata Sierra के डीज़ल वेरिएंट के लिए हुई हैं.

Tata Sierra डीजल वेरिएंट की ताबड़तोड़ बुकिंग
नई Tata Sierra मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में चार मॉडलों में से एक है, जो डीज़ल इंजन का ऑप्शन प्रदान करती है. अन्य तीन कारों में Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata की अपनी Curvv हैं.

यह बात कि ज़्यादातर खरीदारों ने डीज़ल वेरिएंट को चुना है, इस बात का सबूत है कि जब SUV खरीदारों को डीज़ल का ऑप्शन मिलता है, तो वे इसे ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. यहां तक ​​कि सेगमेंट-चैंपियन Hyundai Creta के लिए भी, डीज़ल वेरिएंट की डिमांड ज्यादा ही रहती है, खासकर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के लिए.

Tata Sierra के पावरट्रेन विकल्प
नई Tata Sierra में मिलने वाले इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें तीन इंजन ऑप्शन के साथ दिए गए हैं, जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (106hp पावर), 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (116hp पावर) और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160hp पावर) शामिल हैं.

गियरबॉक्स विकल्पों पर नजर डालें तो इसके नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-speed DCT गियरबॉक्स, डीज़ल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही मिलता है.

Tata Sierra के वेरिएंट्स और कीमत
Tata Motors ने नई Sierra को कुल सात ट्रिम्स में पेश किया है, जिनमें Smart Plus, Pure, Pure Plus, Adventure, Adventure Plus, Accomplished और Accomplished Plus शामिल हैं. कीमत की बात करें तो Tata Sierra की शुरुआती कीमतें अभी 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हैं, और इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली है.

