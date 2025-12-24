Tata Motors ने भारत में 2.5 लाख EV बिक्री का आंकड़ा किया पार, जानें 2026 के लिए कंपनी का रोडमैप
Tata Motors ने भारतीय बाजार में 2,50,000 से ज़्यादा EV की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में 2,50,000 से ज़्यादा EV की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने साल 2020 में अपनी पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक कार, Tata Nexon EV को लॉन्च किया था, जिसके बाद से यह उसके इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस में एक बड़ी उपलब्धि है. यह SUV खुद अब भारत में 1 लाख कुल बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली पहली EV बन गई है.
भारतीय कार निर्माता Tata Motors के अनुसार, यह लेटेस्ट माइलस्टोन उसके मौजूदा EV पोर्टफोलियो द्वारा हासिल किया गया है, जिसमें Nexon EV, Harrier EV, Tiago EV, फ्लीट सेगमेंट के लिए Xpres-T EV, और हाल ही में लॉन्च हुई Tata Punch EV और Curvv EV भी शामिल हैं.
Tata Motors ने बताया कि उसके EV व्हीकल्स अब कुल पैसेंजर EV मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो इस सेगमेंट में जल्दी एंट्री करने और अलग-अलग बॉडी स्टाइल और कीमतों वाले मॉडल पेश करने की वजह से संभव हुआ है.
कार बनाने वाली कंपनी ने इस ग्रोथ का श्रेय प्राइवेट खरीदारों और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच बढ़ती EV डिमांड को दिया, खासकर शहरी बाजारों में. Tata Motors ने यह भी दावा किया कि टाटा EVs के मालिकों ने मिलकर पांच अरब किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाई है. यह आंकड़ा दिखाता है कि EVs का इस्तेमाल सिर्फ़ सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है.
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd के MD और CEO शैलेश चंद्र ने कहा कि, "250,000 EV बिक्री का आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कितनी तेज़ी से रोज़मर्रा की भारतीय ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है. हमारे ग्राहक ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा दूर तक यात्रा कर रहे हैं, और अपनी एकमात्र कार के तौर पर EVs पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं."
चंद्र ने आगे कहा कि, "हमारी EV यात्रा, जो साल 2018 में शुरू हुई थी, कभी भी अकेले लीड करने के बारे में नहीं थी, बल्कि भारत को क्लीन मोबिलिटी की ओर ले जाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में थी. यह प्रगति सरकार की दूरदर्शी नीतियों, हमारे सप्लायर पार्टनर्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के मज़बूत समर्थन और सबसे बढ़कर, TATA.ev ग्राहकों के भरोसे और उत्साह का नतीजा है."
उन्होंने आगे कहा कि, "जैसे-जैसे EV को अपनाने की गति तेज़ हो रही है, हमारी प्रतिबद्धता साफ़ है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सभी सेगमेंट में सुलभ बनाकर, इकोसिस्टम को मज़बूत करके, और इंडिया-फर्स्ट टेक्नोलॉजी और लोकलाइज़ेशन में निवेश करके इसे मुख्यधारा में लाना. इसी तरह हम भारत के बढ़ते EV बाज़ार में लीड करना जारी रखेंगे."
भारतीय EV परिदृश्य के प्रति Tata की योजनाएं
Tata पार्टनरशिप और अपने Tata पावर-समर्थित इकोसिस्टम के ज़रिए भारतीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखे हुए है, और अब देश भर में 20,000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं. कंपनी ने आगे कहा कि वह अपने डेडिकेटेड EV आर्किटेक्चर पर आधारित नए प्रोडक्ट्स के साथ अपनी EV लाइनअप का विस्तार करने की तैयारी कर रही है.
इसके साथ ही कंपनी ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी अपडेट भी दे रही है. कंपनी साल 2026 की शुरुआत में आने वाली Tata Sierra EV और अपडेटेड Tata Punch EV को लॉन्च करने वाली है, जबकि प्रीमियम लग्जरी EVs की Tata Avinya रेंज अगले साल के आखिर तक सामने आने वाली है.
यह वित्त वर्ष 2030 तक Tata Sierra और Tata Anivya सहित पांच नए EV नेमप्लेट रखने के Tata के बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा है, जिसे उसके पूरे पोर्टफोलियो में बड़े अपडेट्स का सपोर्ट मिलेगा.