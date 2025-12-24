ETV Bharat / technology

Tata Motors ने भारत में 2.5 लाख EV बिक्री का आंकड़ा किया पार, जानें 2026 के लिए कंपनी का रोडमैप

Tata Nexon EV ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में 2,50,000 से ज़्यादा EV की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने साल 2020 में अपनी पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक कार, Tata Nexon EV को लॉन्च किया था, जिसके बाद से यह उसके इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस में एक बड़ी उपलब्धि है. यह SUV खुद अब भारत में 1 लाख कुल बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली पहली EV बन गई है. भारतीय कार निर्माता Tata Motors के अनुसार, यह लेटेस्ट माइलस्टोन उसके मौजूदा EV पोर्टफोलियो द्वारा हासिल किया गया है, जिसमें Nexon EV, Harrier EV, Tiago EV, फ्लीट सेगमेंट के लिए Xpres-T EV, और हाल ही में लॉन्च हुई Tata Punch EV और Curvv EV भी शामिल हैं. Tata Motors ने बताया कि उसके EV व्हीकल्स अब कुल पैसेंजर EV मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो इस सेगमेंट में जल्दी एंट्री करने और अलग-अलग बॉडी स्टाइल और कीमतों वाले मॉडल पेश करने की वजह से संभव हुआ है. कार बनाने वाली कंपनी ने इस ग्रोथ का श्रेय प्राइवेट खरीदारों और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच बढ़ती EV डिमांड को दिया, खासकर शहरी बाजारों में. Tata Motors ने यह भी दावा किया कि टाटा EVs के मालिकों ने मिलकर पांच अरब किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाई है. यह आंकड़ा दिखाता है कि EVs का इस्तेमाल सिर्फ़ सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है. इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd के MD और CEO शैलेश चंद्र ने कहा कि, "250,000 EV बिक्री का आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कितनी तेज़ी से रोज़मर्रा की भारतीय ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है. हमारे ग्राहक ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा दूर तक यात्रा कर रहे हैं, और अपनी एकमात्र कार के तौर पर EVs पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं."