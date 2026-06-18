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जुलाई से महंगे हो जाएंगे Tata Motors के कमर्शियल व्हीकल्स, 2.5 प्रतिशत तक बढ़ेंगी कीमतें

Tata Motors ने जानकारी दी है कि वह अपनी सभी कमर्शियल गाड़ियों (जैसे बस और ट्रक) की कीमतें बढ़ाने वाली है.

Prices of Tata commercial vehicles to increase.
Tata कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में होगी बढ़ोतरी (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार कमर्शियल निर्माता कंपनी Tata Motors ने जानकारी दी है कि वह अपनी सभी कमर्शियल गाड़ियों (जैसे बस और ट्रक) की कीमतें बढ़ाने वाली है. बता दें कि Tata Motors की कमर्शियल गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें आगामी 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी. कंपनी ने यह जानकारी भी दी है कि कीमतों में लगभग 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

कमर्शियल वाहनों की बढ़ी हुई कीमतें अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होने वाली है. हालांकि, Tata Motors ने अभी तक अपनी कमर्शियल गाड़ियों के मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी नहीं दी है. इसके बारे में कंपनी बाद में जानकारी देने वाली है.

कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने जानकारी दी है कि कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला कच्चे माल और दूसरी लागतों में बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए लिया गया है. अपनी कमर्शियल गाड़ियों की रेंज में Tata Motors पिकअप ट्रक, बसें और ट्रक बनाती है.

वैसे तो Tata Motors भारतीय कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक बड़ी कंपनी है, लेकिन यह अपने कमर्शियल व्हीकल दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचती है. बता दें कि 2026 में Tata Motors की ओर से कमर्शियल व्हीकल की रेंज के दाम बढ़ाने की यह पहली घोषणा नहीं है. इससे पहले इस साल 1 अप्रैल को भी कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतें 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाई थीं.

बता दें कि Tata Motors भारतीय कमर्शियल व्हीकल (CV) सेक्टर में निर्विवाद रूप से एक मार्केट लीडर है और घरेलू रिटेल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत से 39 प्रतिशत है. भारतीय बाजार में कमर्शियल व्हीकल की कुल रिटेल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 35.48 प्रतिशत रही, और कुछ खास सेगमेंट में यह आंकड़ा 39 प्रतिशत तक भी पहुंच जाता है. बाजार में Tata Motors के अन्य मुख्य प्रतिस्पर्धी Mahindra & Mahindra, VE Commercial Vehicles और Ashok Leyland हैं.

बता दें कि इस कंपनी का नाम, पहले TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड रखा गया था, जिसे 29 अक्टूबर 2025 से औपचारिक रूप से बदलकर Tata Motors Ltd कर दिया गया. यह बदलाव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (मुंबई बेंच) द्वारा मंज़ूर की गई 'कम्पोजिट स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट' के तहत पूरा किया गया, जिसमें Tata Motors Ltd, TML Commercial Vehicles Ltd और Tata Motors Passenger Vehicles Ltd शामिल थे.

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