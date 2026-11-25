1 दिसंबर से महंगी हो जाएंगी Tata Motors की कारें, 25,000 रुपये तक की होगी बढ़ोतरी
कार निर्माता Tata Motors अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा.
Published : November 25, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) ने मंगलवार को घोषणा की कि 1 दिसंबर, 2026 से उसकी सभी कारों और SUV की कीमतों में औसतन 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इसमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोनों तरह के वाहन शामिल हैं.
कंपनी ने एक बयान में कहा कि कीमतों में बदलाव का उद्देश्य इनपुट लागत में हो रही बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करना है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. Tata Motors Passenger Vehicles ने चालू वित्त वर्ष में अब तक चार बार कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है.
Tata Motors ने 1 अप्रैल से अपने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) पोर्टफोलियो की कीमतों में 0.5 प्रतिशत (वेटेड एवरेज) की बढ़ोतरी की, और इसके बाद 1 जुलाई से ICE तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा किया. इसके बाद, 1 सितंबर से कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की.
Tata Motors Passenger Vehicles ने कहा कि, "यह बदलाव इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हालांकि Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) इस बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से का बोझ खुद उठा रही है, लेकिन इसके असर का कुछ हिस्सा कीमतों में इस बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर डाला जा रहा है."
Tata Motors ने आगे कहा कि कीमतों में बदलाव की मात्रा अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वाहन ग्राहकों को सही मूल्य देता रहे.
बता दें कि इससे पहले, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने 22 नवंबर से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में, वॉल्यूम-वेटेड एवरेज के आधार पर, लगभग 0.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.
कंपनी ने लगातार बढ़ते लागत दबाव का हवाला देते हुए कहा कि वह इस बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी, साथ ही इसका असर कम से कम रखने की कोशिश भी करेगी.