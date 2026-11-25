ETV Bharat / technology

1 दिसंबर से महंगी हो जाएंगी Tata Motors की कारें, 25,000 रुपये तक की होगी बढ़ोतरी

1 दिसंबर से महंगी हो जाएंगी Tata Motors की कारें ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) ने मंगलवार को घोषणा की कि 1 दिसंबर, 2026 से उसकी सभी कारों और SUV की कीमतों में औसतन 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इसमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोनों तरह के वाहन शामिल हैं.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि कीमतों में बदलाव का उद्देश्य इनपुट लागत में हो रही बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करना है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. Tata Motors Passenger Vehicles ने चालू वित्त वर्ष में अब तक चार बार कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है.

Tata Motors ने 1 अप्रैल से अपने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) पोर्टफोलियो की कीमतों में 0.5 प्रतिशत (वेटेड एवरेज) की बढ़ोतरी की, और इसके बाद 1 जुलाई से ICE तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा किया. इसके बाद, 1 सितंबर से कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की. Tata Aeris सेडान (फोटो - Tata Motors) Tata Motors Passenger Vehicles ने कहा कि, "यह बदलाव इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हालांकि Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) इस बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से का बोझ खुद उठा रही है, लेकिन इसके असर का कुछ हिस्सा कीमतों में इस बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर डाला जा रहा है."