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1 जुलाई से बढ़ जाएंगी Tata Motors की कारों की कीमतें, ICE और EV दोनों मॉडल होंगे महंगे

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी सभी पैसेंजर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसमें कंपनी की इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) मॉडल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) दोनों शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, कारों की नई कीमतें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी. Tata Motors के मुताबिक, कारों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी, हालांकि असल बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी.

इनपुट लागत बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी

कार बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि बढ़ती इनपुट लागत और लगातार महंगाई के दबाव के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए यह फ़ैसला लिया जा रहा है. Tata Motors ने आगे बताया कि हालांकि वह लागत में हुई इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही थी, लेकिन अब इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना ज़रूरी हो गया है.

कीमत बढ़ोतरी ICE और EV, दोनों पर होगी लागू

बताया जा रहा है कि कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी का असर Tata Motors की सभी पैसेंजर कारों पर पड़ने वाला है, जिनमें पेट्रोल, डीज़ल, CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं. बता दें कि अगले महीने की शुरुआत से Tata Punch, Nexon, Curvv, Harrier, Safari, Tiago, Altroz और कंपनी की EV रेंज जैसी लोकप्रिय गाड़ियों की कीमतों में बदलाव होने की उम्मीद है.