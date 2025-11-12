ETV Bharat / technology

क्या Tata Motors लॉन्च करने वाली है नई मोटरसाइकिल? जानें कंपनी ने क्या कहा

Tata Motors ने स्पष्ट किया है कि वह दोपहिया वाहन नहीं लॉन्च करेगी. कुछ समय से इसे लेकर इंटरनेट पर अफवाह फैल रही थी.

Tata Motors is not entering into the two-wheeler segment
टाटा मोटर्स दोपहिया वाहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है (फोटो - Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह दोपहिया वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर रही है. एक एक्स पोस्ट में, कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह दोपहिया वाहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, और इसके विपरीत कोई भी रिपोर्ट या दावा गलत है.

कंपनी ने आगे कहा कि लोगों को प्रामाणिक जानकारी के लिए अन्य प्रामाणिक चैनलों के साथ-साथ अपनी आधिकारिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) वेबसाइटों की भी जांच करनी चाहिए.

यह एक्स पोस्ट उन कई रिपोर्टों और अफवाहों के जवाब में शेयर की गई है, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय वाहन निर्माता देश की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना बना रहा है. कुछ संदिग्ध आउटलेट्स ने तो यह भी दावा किया कि Tata Motors ने पहले ही 125cc मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है.

60,000 रुपये से कम कीमत वाली इस काल्पनिक मोटरसाइकिल के बारे में कहा गया था कि इसकी माइलेज लगभग 90 किमी/लीटर होगी. मोटरसाइकिल के नकली रेंडर और अन्य गलत जानकारियां भी प्रसारित की गईं.

Tata Motors ऑटोमोटिव उद्योग में एक बड़ी कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक दोपहिया वाहन बाजार में प्रवेश नहीं किया है. ऐसा करने के लिए कंपनी को नई प्रतिभाओं की नियुक्ति करनी होगी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करना होगा, और संभवतः एक पूरी तरह से नई उत्पादन फेसेलिटी स्थापित करनी होगी.

Tata Motors मौजूदा समय में अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और लग्जरी कार ब्रांड Jaguar और Land Rover भी शामिल हैं, जिन्हें उसने साल 2008 में Ford से खरीदा था.

Tata Motors का इतिहास
Tata Motors (जिसे पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को) के नाम से जाना जाता था) ने साल 1945 में लोकोमोटिव निर्माण के साथ भारत में अपनी यात्रा शुरू की. कंपनी ने साल 1954 में देश में अपना पहला स्वदेशी हेवी-ड्यूटी ट्रक लॉन्च किया, जिसे डेमलर-बेंज के सहयोग से बनाया गया था.

साल 1991 में, इस वाहन निर्माता ने भारत में अपनी पहली घरेलू स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV), Tata Sierra, लॉन्च करके एक नया मुकाम हासिल किया. इस वाहन का डिज़ाइन और निर्माण पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर किया गया था. गौरतलब है कि 28 साल के अंतराल के बाद, इस दिग्गज एसयूवी का नया अवतार भारत में 25 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा.

इसके बाद Tata Indica कंपनी की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पैसेंजर कार थी, जिसे साल 1998 के Geneva Motor Show में प्रदर्शित किया गया था. साल 2020 में, Tata Motors ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Nexon का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया. इसे Ziptron EV आर्किटेक्चर पर बनाया गया था.

मौजूदा समय में, चार पहिया पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, Tata Motors , Tiago, Tigor, Punch, Nexon, Curvv और Tata Harrier ICE और EV मॉडल बेचती है, जबकि Tata Altroz और Safari केवल ICE वर्जन में उपलब्ध हैं.

TAGGED:

TATA MOTORS
TATA ENTER TWO WHEELER MARKET
HISTORY OF TATA MOTORS
NEW TATA MOTORCYCLE
TATA MOTORS RUMOURS ON TWO WHEELER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.