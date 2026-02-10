जारी रहेगी Tata Motors और Stellantis की पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में बढ़ेगा सहयोग
Tata Motors ने भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में Stellantis के साथ अपनी पुरानी पार्टनरशिप जारी रखने की घोषणा की है.
Published : February 10, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में Stellantis के साथ अपनी पुरानी पार्टनरशिप जारी रखने की घोषणा की है. बता दें कि दोनों कंपनियों ने अपने 50:50 जॉइंट वेंचर, Fiat India Automobile Pvt Ltd (FIAPL) के ज़रिए पार्टनरशिप के 20 साल पूरे कर लिए हैं.
इस अवसर पर, दोनों कंपनियों ने भारतीय बाजार और दूसरे ग्लोबल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन में सहयोग के और मौके तलाशने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं.
इस दौरान, कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने एक बयान में कहा कि यह पार्टनरशिप Stellantis की ग्लोबल एक्सपर्टीज़ और उसकी गाड़ियों की लोकल क्षमताओं का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठाने में कामयाब रही है. कंपनी के बयान में कहा गया कि कि मैन्युफैक्चरिंग, पावरट्रेन और सप्लाई-चेन में बेहतरीन होने से भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मज़बूत नींव रखने में मदद मिलेगी.
अभी Tata Motors और Stallantis के ज्वाइंट वेंचर प्लांट में 4 Jeep और 3 Tata Motors की कारें बनाई जा रही हैं और पार्टनरशिप शुरू होने के बाद से इस वेंचर के तहत 1.37 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां बनाई जा चुकी हैं.
Stellantis Asia Pacific के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रेगोइरे ओलिवियर ने कहा कि, "FIAPL इस बात का सबूत है कि दो मजबूत ऑर्गनाइजेशन मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं. इस माइलस्टोन को मनाते हुए, हम इस इलाके में फ्यूचर-रेडी मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप को डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं."
Tata Motors Passenger Vehicles के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, शैलेश चंद्रा ने कहा कि, "FIAPL के ज़रिए Stellantis के साथ हमारी पार्टनरशिप भरोसे, शेयर्ड वैल्यूज़ और एक कॉमन विज़न पर बने लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की ताकत को दिखाती है. हम आने वाले सालों में Stellantis के साथ इस रिश्ते को और गहरा करने की उम्मीद करते हैं."