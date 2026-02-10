ETV Bharat / technology

जारी रहेगी Tata Motors और Stellantis की पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में बढ़ेगा सहयोग

Tata Motors और Stellantis की पार्टनरशिप ( फोटो - Tata Motors/Stellantis )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में Stellantis के साथ अपनी पुरानी पार्टनरशिप जारी रखने की घोषणा की है. बता दें कि दोनों कंपनियों ने अपने 50:50 जॉइंट वेंचर, Fiat India Automobile Pvt Ltd (FIAPL) के ज़रिए पार्टनरशिप के 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर, दोनों कंपनियों ने भारतीय बाजार और दूसरे ग्लोबल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन में सहयोग के और मौके तलाशने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं. इस दौरान, कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने एक बयान में कहा कि यह पार्टनरशिप Stellantis की ग्लोबल एक्सपर्टीज़ और उसकी गाड़ियों की लोकल क्षमताओं का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठाने में कामयाब रही है. कंपनी के बयान में कहा गया कि कि मैन्युफैक्चरिंग, पावरट्रेन और सप्लाई-चेन में बेहतरीन होने से भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मज़बूत नींव रखने में मदद मिलेगी.