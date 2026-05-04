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Tata ने अपनी Curvv EV के SeriesX वेरिएंट किए लॉन्च, कीमत 16.99 लाख रुपये से शुरू

यह इलेक्ट्रिक कूप-SUV, Tata के acti.EV आर्किटेक्चर पर ही आधारित है, और यह कार 167 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क देती है. खास बात यह है कि Tata Motors, कार के पहले मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी पर लाइफ़टाइम वारंटी भी दे रही है, जो रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल तक मान्य है.

नई Tata Curvv EV SeriesX को दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिनमें Accomplished X 55 और Empowered X 55 शामिल हैं. इन दोनों में ही लंबी रेंज वाला 55 kWh का बैटरी पैक लगा है. ये वेरिएंट्स एक बार चार्ज करने पर 502 km (P1+P2) की ARAI-सर्टिफाइड रेंज प्रदान करते हैं, जबकि कंपनी का दावा है कि असल दुनिया में इसकी C75 रेंज लगभग 400 km है.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत में नई 'सीरीज़' वेरिएंट्स को लॉन्च करके अपनी Tata Curvv EV लाइनअप का विस्तार किया है. इन नए वेरिएंट्स को कंपनी ने 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

Accomplished X 55 के फीचर्स

Tata Curvv EV के Accomplished X 55 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 10.25-इंच के डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पीछे के सनशेड जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Empowered X 55 के फीचर्स

वहीं, Tata Curvv EV के ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन्स वाले Empowered X 55 की बात करें इसमें कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिव सीट वेंटिलेशन, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पीछे की तरफ़ झुकने वाली सीट्स मिलती हैं.

इसके अलावा, इस वेरिएंट में 12.3-इंच की बड़ी Harman इंफ़ोटेनमेंट टचस्क्रीन, सबवूफ़र के साथ JBL का 9-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, 20 फ़ंक्शन्स वाला Level 2 ADAS, 18-इंच के अलॉय व्हील्स, V2V और V2L फ़ंक्शनैलिटी, एक फ़्रंक, और जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह वेरिएंट #DARK एडिशन में भी उपलब्ध है.

Tata Curvv EV SeriesX वेरिएंट हुए लॉन्च (फोटो - Tata Motors)

Tata Motors ने मौजूदा कलर पैलेट के साथ-साथ एक नया 'Nitro Crimson' एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी पेश किया है. नई Tata Curvv.ev SeriesX रेंज की एक्स-शोरूम कीमतें 'The Accomplished X 55' से शुरू होती हैं, जिसकी कीमत 16.99 लाख रुपये है, जबकि 'Empowered X 55' की कीमत 19.19 लाख रुपये है. 'Empowered X 55 #DARK' एडिशन की कीमत 19.49 लाख रुपये है.