ETV Bharat / technology

11.95 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ Tata Intra EV पिकअप ट्रक, मिलेगी 211 km की रेंज

नया Tata Intra EV पिकअप ट्रक भारत में लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स की लाइनअप में विस्तार करते हुए नए Tata Intra EV Pickup को लॉन्च किया है. इस पिकअप को कंपनी ने 11.95 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक मौजूदा Tata Intra प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है और इसमें एक खास EV पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कमर्शियल व्हीकल्स के क्षेत्र में एक टिकाऊ मोबिलिटी समाधान दिया जा सके. Tata Intra EV Pickup को पूरे देश में कंपनी के कमर्शियल गाड़ियों के डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाएगा. बता दें कि Tata Intra EV Pickup एक छोटा कमर्शियल वाहन है, जिसे 'लास्ट-माइल' और शहर के अंदर माल ढुलाई के कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इसकी पेलोड क्षमता 1,750 kg रखी गई है, और इसमें 10 फीट 2 इंच तक लंबे लोड बॉडी का विकल्प भी दिया गया है. इस वजह से यह ई-कॉमर्स, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए बेहद उपयुक्त है. Tata Intra EV Pickup का पावरट्रेन

इस पिकअप में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 72 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 230 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है. कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी लोड के साथ 23 प्रतिशत तक की ग्रेडिबिलिटी (चढ़ाई चढ़ने की क्षमता) के लिए डिजाइन की गई है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 28.2 kWh के बैटरी पैक से पावर लेती है, जिसे धूल और पानी से बचाव के लिए IP67-रेटिंग मिली है. इसकी मदद से, Intra EV एक बार चार्ज करने पर 211 km तक की रेंज दे सकती है.