Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वर्जन हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Tata Motors ने Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वर्जन को लॉन्च कर दिया है. इनकी कीमतें क्रमशः 12.89 लाख और 13.29 लाख रुपये हैं.
Published : January 8, 2026 at 11:30 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने करीब एक महीने पहले अपनी Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वर्जन का खुलासा किया था. अब कंपनी ने इन कारों को लॉन्च कर दिया है. इनकी शुरुआती कीमतें क्रमशः 12.89 लाख रुपये और 13.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं.
इन दोनों SUV में Tata Sierra में मिलने वाला 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, हालांकि इस इंजन को ज्यादा पावर आउटपुट देने के लिए ट्यून किया गया है. साथ ही इनमें Harrier EV वाले फीचर्स के साथ नए टॉप वेरिएंट भी जोड़े गए हैं.
Tata Harrier और Safari का पेट्रोल इंजन
Tata Sierra की तरह, Tata Harrier और Safari पेट्रोल में भी टाटा का नया 1.5-लीटर हाइपरियन T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 168 bhp की पावर और 280 Nm का ज़्यादा टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन Tata Sierra में 158 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन, पावर को अगले व्हील्स तक 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए भेजता है.
Tata Harrier और Safari पेट्रोल की कीमत
|Tata Harrier
|मैनुअल
|ऑटोमेटिक
|DARK मैनुअल
|DARK ऑटोमेटिक
|Smart
|12.89 लाख रुपये
|–
|–
|–
|Pure X
|16 लाख रुपये
|17.53 लाख रुपये
|16.63 लाख रुपये
|17.91 लाख रुपये
|Adventure X
|16.86 लाख रुपये
|18.47 लाख रुपये
|17.38 लाख रुपये
|18.90 लाख रुपये
|Adventure X+
|17.14 लाख रुपये
|18.74 लाख रुपये
|17.66 लाख रुपये
|19.26 लाख रुपये
|Fearless X
|20 लाख रुपये
|21.79 लाख रुपये
|20.65 लाख रुपये
|22.31 लाख रुपये
|Fearless X+
|22.12 लाख रुपये
|23.53 लाख रुपये
|22.64 लाख रुपये
|24.06 लाख रुपये
|Fearless Ultra
|22.72 लाख रुपये
|24.14 लाख रुपये
|–
|–
|Fearless Ultra Red DARK
|23.27 लाख रुपये
|24.69 लाख रुपये
|–
|–
|Tata Safari
|मैनुअल
|ऑटोमेटिक
|DARK मैनुअल
|DARK ऑटोमेटिक
|Smart
|13.29 लाख रुपये
|–
|–
|–
|Pure X
|16.49 लाख रुपये
|17.91 लाख रुपये
|17.01 लाख रुपये
|18.53 लाख रुपये
|Adventure X+
|17.75 लाख रुपये
|19.36 लाख रुपये
|18.27 लाख रुपये
|19.88 लाख रुपये
|Accomplished X
|20.84 लाख रुपये
|22.50 लाख रुपये
|21.36 लाख रुपये
|23.02 लाख रुपये
|Accomplished X+
|22.73 लाख रुपये
|24.15 लाख रुपये
|23.07 लाख रुपये
|24.48 लाख रुपये
|Accomplished X+ 6S
|22.83 लाख रुपये
|24.25 लाख रुपये
|23.16 लाख रुपये
|24.58 लाख रुपये
|Accomplished Ultra
|23.33 लाख रुपये
|24.75 लाख रुपये
|–
|–
|Accomplished Ultra 6S
|23.43 लाख रुपये
|24.85 लाख रुपये
|–
|–
|Accomplished Ultra Red DARK
|23.68 लाख रुपये
|25.10 लाख रुपये
|–
|–
|Accomplished Ultra Red DARK 6S
|23.78 लाख रुपये
|25.20 लाख रुपये
|–
|–
Tata Harrier और Safari पेट्रोल के फीचर्स
Tata Motors ने Harrier और Sierra की पूरी रेंज में टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया है, हालांकि Stealth Edition को सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ ही बेचा जा रहा है. खरीदार दोनों SUV के बेस स्मार्ट ट्रिम से ही मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.5 T-GDi इंजन को चुन सकते हैं, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन बेस से दूसरे Pure X ट्रिम से उपलब्ध है.
लाइन-अप में रेंज-टॉपिंग Fearless Ultra (Harrier) और Accomplished Ultra (Safari) वेरिएंट नए हैं, जिनमें Tata Harrier EV से लिए गए नए फीचर्स और थोड़े से एक्स्ट्रा खर्च पर नए Red Dark एडिशन का ऑप्शन मिलता है.
Tata Harrier और Safari पेट्रोल के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, नए Ultra वेरिएंट में नई टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड डैश कैम वाला डिजिटल रियर व्यू मिरर, एक बड़ी 14.5-इंच QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और आगे और पीछे के कैमरों के लिए वॉशर जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम का हिस्सा हैं.
बाकी फीचर्स मौजूदा Fearless+ से लिए गए हैं, जिसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ शामिल है.