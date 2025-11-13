ETV Bharat / technology

Tata Harrier और Safari को मिलने वाला है पेट्रोल इंजन, जानें कब होगीं लॉन्च

Tata Motors अपनी एसयूवी Tata Harrier और Tata Safari रेंज में पेट्रोल वेरिएंट को जोड़ने जा रही है. इनमें नया इंजन दिया जाएगा.

Tata Harrier and Safari
Tata Harrier और Safari को मिलेगा पेट्रोल वर्जन (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 10:55 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors आखिरकार अपनी एसयूवी Tata Harrier और Tata Safari रेंज में पेट्रोल वेरिएंट को जोड़ने जा रही है. कई साल पहले दोनों एसयूवी में पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलने की कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थीं. अपनी शुरुआत से ही, मौजूदा जनरेशन की Tata Harrier और Safari केवल डीजल एसयूवी रही हैं, जिनमें स्टैंडर्ड फ्रंट-व्हील ड्राइव विकल्प मौजूद है. इसके अलावा, Tata Harrier को हाल ही में फुली इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उतारा गया है.

जहां तक इन कारों में मिलने वाले इंजन की बात है, तो यह वही 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (T-GDI) इंजन हो सकता है, जिसका खुलासा कंपनी ने साल 2023 Auto Expo में किया था. उस दौरान कार निर्माता कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई हाइपरियन सीरीज़ के तहत दो इंजन पेश किए थे. इनमें पहला 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन था, जबकि दूसरा 1.5-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन था.

जहा पहला इंजन 123 बीएचपी की पावर और 225 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता था, वहीं दूसरा इंजन 168 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता था, हालांकि इसकी पावर कंपनी के 2.0-लीटर डीज़ल इंजन के लगभग समान ही है, लेकिन टॉर्क कम है.

1.5 T-GDI यूनिट बड़ी SUV के लिए बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि पेपर्स पर उपलब्ध आंकड़ों की माने तो, इनमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है. डीज़ल इंजन की तरह ही इस यूनिट में मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प दिए जाने की उम्मीद है.

हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या Tata Harrier और Safari में लगा यूनिट समान स्तर की पावर देगा या कंपनी ने Mahindar XUV 700 पेट्रोल जैसी कारों से बेहतर तालमेल बिठाने के लिए इंजन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ट्यून किया है. महिंद्रा में बड़ा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 197 बीएचपी की पावर और 380 एनएम का पावर प्रदान करता है.

हालांकि, Tata Motors के नए 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन को सबसे पहले नई Tata Sierra में पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. कंपनी इस कार को आगामी 25 नवंबर को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है.

