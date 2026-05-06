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Tata Harrier और Safari के डीज़ल मॉडल्स को मिले Ultra Red Dark वेरिएंट्स, मिले नए फीचर्स

Tata Harrier और Tata Safari डीजल के Ultra व Ultra Red Dark वेरिएंट हुए लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Harrier और Tata Safari के डीज़ल मॉडल्स के लिए नई टॉप-एंड रेंज उतारी है, जिसका नाम Ultra व Ultra Red Dark रखा गया है. शुरुआत में, Ultra Red Dark वेरिएंट्स केवल इन SUVs के पेट्रोल वर्ज़न्स के लिए ही पेश किए गए थे.

इन्हें कंपनी ने जनवरी 2026 में बाजार में लॉन्च किया था. Tata Harrier की बात करें तो इन वेरिएंट्स में Fearless Ultra और Fearless Ultra Red Dark वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जबकि Tata Safari के लाइनअप में Accomplished Ultra और Accomplished Ultra Red Dark वेरिएंट्स पेश किए गए हैं.

Tata Harrier और Safari, दोनों ही Ultra Red Dark मॉडल्स में मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों ऑप्शन्स के साथ उतारे गए हैं. वैसे तो ट्रिम-वाइज़ इनकी कीमतों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन Tata Harrier Ultra डीज़ल मैनुअल की कीमत 23.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और Tata Safari Ultra डीज़ल मैनुअल (7-सीटर) की कीमत 24.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

नए Ultra Red Dark वेरिएंट्स की स्टाइलिंग

नए वेरिएंट्स के डिज़ाइन की बात करें तो, पेट्रोल SUV और उनके डीज़ल मॉडल के बीच कोई खास फ़र्क नजर नहीं आता है. लेकिन Ultra Red Dark ट्रिम्स के साथ, अब आपको एक नया डुअल-टोन Nitro Crimson मिलता है, जिसमें ब्लैक रूफ मिलती है, और Ultra Red Dark के लिए एक पूरी तरह से ब्लैक कलर का विकल्प भी मिलता है. इतना ही नहीं, Ultra Red Dark ट्रिम के केबिन में भी गहरे रेड कलर की फ़ॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है.