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टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से iPhone 18 Pro की फाइल्स लीक, डार्क वेब पर अपलोड!

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए रैनसमवेयर हमले में iPhone 18 Pro के पुर्जों और सप्लायर्स की संवेदनशील जानकारी डार्क वेब पर लीक हो गई है.

The leaked documents include details about chip, battery, and camera suppliers, as well as photos of drop tests performed on unreleased iPhones.
लीक हुए दस्तावेज़ों में चिप्स, बैटरी और कैमरा सप्लायर्स के साथ-साथ अनरिलीज़्ड आईफोन के ड्रॉप-टेस्ट की तस्वीरें भी शामिल हैं. (Image Credit: APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: एप्पल के सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की लिस्ट में शामिल भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसने iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग से पहले एप्पल और टाटा दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

रैनसमवेयर गिरोह वर्ल्ड लीक्स ने टाटा से चुराई गई फाइल्स को डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है, जिनमें iPhone 18 Pro के कंपोनेंट्स और उन्हें बनाने वाली कंपनियों की संवेदनशील जानकारियां शामिल है. इस लीक में अनरिलीज़्ड डिवाइस की पिक्चर्स भी मौजूद हैं, जिससे एप्पल की सख्त गोपनीयता नीति यानी स्ट्रॉग प्राइवेसी पॉलिसी को सीधा और बड़ा झटका लगा है.

लीक में क्या-क्या शामिल है

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स ने जो दस्तावेज़ सार्वजनिक किए हैं, उनमें कम से कम छह ऐसी फाइल्स हैं, जो iPhone 18 Pro के कुछ कंपोनेंट्स को डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ती है. इन कंपोनेंट्स यानी फोन के पुर्जों में मेन सर्किट बोर्ड पर लगने वाली चिप्स, बैटरी और कैमरा यूनिट से जुड़ी जानकारी शामिल है.

एप्पल आमतौर पर इन डेटा को कभी भी सार्वजनिक नहीं करता कि कौन सा पुर्जा किस कंपनी से आ रहा है, इसलिए यह लीक खासतौर पर संवेदनशील माना जा रहा है. इसके अलावा टाटा के एक प्लांट में 2026 की शुरुआत में हुए ड्रॉप-टेस्ट की पिक्चर्स भी सामने आई हैं, जिनमें ग्रे रंग का स्लैब-डिज़ाइन वाला फोन तीन रियर कैमरों के साथ नज़र आ रहा है, हालांकि मॉडल की पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है.

यहां पर गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से दो लाख से ज्यादा फाइल्स चोरी होकर डार्क वेब पर पोस्ट हो चुकी है, जिनमें पुराने आईफोन मॉडल्स के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और टेस्ला से जुड़ी जानकारियां शामिल थी, क्योंकि टिम कुक की एप्पल और एलन मस्क की टेस्ला, दोनों ही टाटा के क्लाइंट हैं. इस लीक में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और क्वालकॉम से जुड़े दस्तावेज़ भी पाए गए थे.

इससे पहले वर्ल्ड लीक्स गिरोह नाइकी कंपनी की डेटा लीक की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इस बार रॉयटर्स इस डेटा की पूरी तरह पुष्टि नहीं कर पाया है. एप्पल और टाटा, दोनों ने ही अभी तक रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं किया है. एप्पल इस मामले की जांच कर रहा है और टाटा के साथ मिलकर लंबे समय तक के लिए सिक्योरिटी प्लान्स पर काम कर रहा है. वहीं, टाटा ने अब अपने संवेदनशील सिस्टम तक एक्सेस को सीमित कर दिया और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक ग्लोबल कंसल्टेंट को भी नियुक्त किया है.

टाटा-एप्पल पार्टनरशिप पर मंडराता खतरा

आपको बता दें कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब सिर्फ फोन के पुर्जे ही सप्लाई नहीं करती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पर आईफोन की असेंबलिंग भी करती है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चीन के बाहर एप्पल के सबसे अहम और खास पार्टनर्स में से एक गिनी जाती है.

यह विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुहिम का अहम हिस्सा है जिसके तहत भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने की कोशिश हो रही है. रिसर्च फर्म काउंटरप्वाइंट के मुताबिक भारत 2026 में दुनिया के 26 फीसदी आईफोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो चार साल पहले महज 6 फीसदी थी.

टाटा-एप्पल का यह डेटा लीक ऐसे वक्त में हुआ है, जब एप्पल पहले से ही मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतों के चलते आईपैड और मैकबुक के दाम बढ़ा चुका है और ऐसे कई संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले महीनों में कंपनी अपने पुराने लॉन्च आईफोन्स की कीमत को भी बढ़ा सकती है और आने वाले नए आईफोन की कीमत भी ज्यादा हो सकती है.

इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस साल एप्पल अपने नए आईफोन्स को दो बार में लॉन्च करेगी. कई सालों से हर साल सितंबर में होने वाले इवेंट के दौरान कंपनी प्रो मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है, जो एप्पल का पहला मुड़ने वाला फोन होगा और इसका नाम iPhone Ultra हो सकता है. इसके अलावा अगले साल यानी 2027 के शुरुआती में कंपनी एक और स्प्रिंग इवेंट आयोजित कर सकती है और उसमें iPhone 18, iPhone 18e और iPhone AIR 2 को लॉन्च किया जा सकता है.

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