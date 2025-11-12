ETV Bharat / technology

Tata Curvv और Curvv EV को नए फीचर्स के साथ किया गया अपडेट, जानें नई कीमतें

Tata Curvv और Curvv EV के नए अपडेट में पैसिव वेंटिलेशन फीचर, रियर विंडो ब्लाइंड्स और अन्य कई नए फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Curvv
Tata Curvv को किया गया अपडेट (फोटो - Tata Motors)
ETV Bharat Tech Team

November 12, 2025

हैदराबाद: Tata Motors ने भारत में Tata Curvv और Cruvv EV मॉडल के अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए हैं. दोनों ही गाड़ियां अतिरिक्त फीचर्स और नए डुअल-टोन इंटीरियर थीम के साथ आती हैं. ये अतिरिक्त फीचर्स इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) Tata Curvv के Accomplished ट्रिम और Tata Curvv EV के Accomplished और Empowered वेरिएंट के लिए उपलब्ध हैं.

भारत में, Tata Cruvv का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun से होता है. इसके अलावा, Tata Curvv EV का मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Mahindra BE6 और VinFast VF6 से होने वाला है. भारत में इसका मुकाबला Maruti Suzuki e-Vitara से भी होगा, जिसके अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है.

Tata Curvv के अपडेट्स
गौरतलब है कि Tata Curvv के इलेक्ट्रिक संस्करण की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Tata Curvv EV की कीमत 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. भारत में Tata Curvv के अपडेटेड ICE वर्जन की नई कीमत लिस्ट नीचे दी गई है:

Tata Curvv के वेरिएंट्सगियरबॉक्स नई कीमत (ex-showroom)
Accomplished S MTमैनुअल 14.55 लाख रुपये
Accomplished S GDI MTमैनुअल 15.71 लाख रुपये
Accomplished S DCADCA16.00 लाख रुपये
Accomplished S Diesel MTमैनुअल 16.00 लाख रुपये
Accomplished+ A GDI MTमैनुअल 17.16 लाख रुपये
Accomplished S DCA GDIDCA17.16 लाख रुपये
Accomplished+A Diesel MTमैनुअल 17.28 लाख रुपये
Accomplished S Diesel DCADCA17.45 लाख रुपये
Accomplished+A DCA GDIDCA18.61 लाख रुपये
Accomplished+A Diesel DCADCA18.73 लाख रुपये

Tata Curvv और Curvv EV में क्या है नया
Tata Curvv के दोनों वर्जन में दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त जगह दी गई है. इनमें पैसिव वेंटिलेशन फ़ीचर, रियर विंडो ब्लाइंड्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट में कपहोल्डर्स, डैशबोर्ड पर व्हाइट कलर की फॉक्स कार्बन फाइबर फ़िनिश और अपहोल्स्ट्री के लिए ललितपुर ग्रे कलर (केवल ICE संस्करण में उपलब्ध) शामिल हैं.

इसके अलावा, Tata Curvv में डुअल क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है. वहीं Tata Curvv EV में पीछे के पैसेंजर्स के लिए उठे हुए फुटरेस्ट और हवाई जहाज की शैली के हेडरेस्ट का फीचर दिया गया है.

Tata Curvv और Curvv EV के फीचर्स
Tata Curvv और Curvv EV में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक, 360 डिग्री कैमरा और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स हैं. दोनों वाहनों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), लेवल-2 एडीएएस सुइट और अन्य फीचर्स शामिल हैं.

Tata Curvv के स्पेसिफिकेशन
Tata Curvv तीन इंजन विकल्पों में बेचा जाता है: इसमें 1.2 लीटर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर हाइपरियन GDi पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन शामिल है. इसका 1.2 लीटर रेवोट्रॉन (नैचुरली एस्पिरेटेड) पेट्रोल इंजन 5,500 आरपीएम पर 118.27 बीएचपी की पावर और 1,750-4,000 आरपीएम पर 170 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है.

इसके अलावा, 1.2 लीटर हाइपरियन GDi पेट्रोल इंजन 5,000 आरपीएम पर 123.23 बीएचपी की पावर और 1,750-3,000 आरपीएम पर 225 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके अलावा, 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन 4,000 आरपीएम पर 116.26 बीएचपी का पावर और 1,500 - 2,750 आरपीएम पर 260 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

Tata Curvv EV के स्पेसिफिकेशन

पैरामीटरTata Curvv EV 45Tata Curvv EV 55
बैटरी45 kWh55 kWh
रेंज430 km502 km
पावर150 PS167 PS
टॉर्क215 Nm215 Nm

Tata Curvv ICE वर्जन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) विकल्पों के साथ आता है. वहीं दूसरी ओर, Tata Curvv EV की बात करें तो इसमें 45 kWh और 55 kWh बैटरी विकल्पों के साथ दो पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं. Tata Motors इस बैटरी पर आजीवन वारंटी प्रदान करती है.

