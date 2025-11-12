ETV Bharat / technology

Tata Curvv और Curvv EV को नए फीचर्स के साथ किया गया अपडेट, जानें नई कीमतें

Tata Curvv को किया गया अपडेट ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: Tata Motors ने भारत में Tata Curvv और Cruvv EV मॉडल के अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए हैं. दोनों ही गाड़ियां अतिरिक्त फीचर्स और नए डुअल-टोन इंटीरियर थीम के साथ आती हैं. ये अतिरिक्त फीचर्स इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) Tata Curvv के Accomplished ट्रिम और Tata Curvv EV के Accomplished और Empowered वेरिएंट के लिए उपलब्ध हैं. भारत में, Tata Cruvv का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun से होता है. इसके अलावा, Tata Curvv EV का मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Mahindra BE6 और VinFast VF6 से होने वाला है. भारत में इसका मुकाबला Maruti Suzuki e-Vitara से भी होगा, जिसके अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है. Tata Curvv के अपडेट्स

गौरतलब है कि Tata Curvv के इलेक्ट्रिक संस्करण की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Tata Curvv EV की कीमत 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. भारत में Tata Curvv के अपडेटेड ICE वर्जन की नई कीमत लिस्ट नीचे दी गई है: Tata Curvv के वेरिएंट्स गियरबॉक्स नई कीमत (ex-showroom) Accomplished S MT मैनुअल 14.55 लाख रुपये Accomplished S GDI MT मैनुअल 15.71 लाख रुपये Accomplished S DCA DCA 16.00 लाख रुपये Accomplished S Diesel MT मैनुअल 16.00 लाख रुपये Accomplished+ A GDI MT मैनुअल 17.16 लाख रुपये Accomplished S DCA GDI DCA 17.16 लाख रुपये Accomplished+A Diesel MT मैनुअल 17.28 लाख रुपये Accomplished S Diesel DCA DCA 17.45 लाख रुपये Accomplished+A DCA GDI DCA 18.61 लाख रुपये Accomplished+A Diesel DCA DCA 18.73 लाख रुपये Tata Curvv और Curvv EV में क्या है नया

Tata Curvv के दोनों वर्जन में दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त जगह दी गई है. इनमें पैसिव वेंटिलेशन फ़ीचर, रियर विंडो ब्लाइंड्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट में कपहोल्डर्स, डैशबोर्ड पर व्हाइट कलर की फॉक्स कार्बन फाइबर फ़िनिश और अपहोल्स्ट्री के लिए ललितपुर ग्रे कलर (केवल ICE संस्करण में उपलब्ध) शामिल हैं.