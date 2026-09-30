Nexon EV से लेकर Harrier EV तक, अब टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारों में मिलेगी BaaS की सुविधा
टाटा कार्स ने अब अपनी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बैटरी की कीमत अलग करके शुरुआती खर्च कम करने वाली स्कीम लागू कर दी है.
Published : September 30, 2026 at 7:30 PM IST
हैदराबाद: टाटा कार्स ने अपनी Battery-as-a-Service यानी BaaS प्रोग्राम को अब और बड़ा कर दिया है. यह सुविधा पहले सिर्फ Tiago EV और Punch EV पर भी मिलती थी. अब कंपनी ने इसे Nexon EV, Curvv EV, Sierra EV और Harrier EV पर भी लागू कर दिया है. इस तरह अब टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम शुरू हो चुकी है.
BaaS स्कीम कैसे काम करती है
BaaS स्कीम वाले मॉडल में कार की बैटरी की कीमत गाड़ी की कुल कीमच से अलग कर दी जाती है. इससे कार खरीदने वाले ग्राहकों को शुरुआत में कम पैसे देने पड़ते हैं. बैटरी के पैसे अलग से मासिक किस्त यानी ईएमआई के रूप में चुकाए जाते हैं. यह ईएमआई बैटरी की क्षमता, डाउन पेमेंट का अमाउंट और लोने का टेन्योर पर निर्भर करती है. इस कंडीशन में ग्राहकों को असल में दो अलग-अलग लोन लेता पड़ता है, एक गाड़ी के लिए और दूसरा बैटरी के लिए. इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बैटरी की इस मंथली इंस्टॉलमेंट में चार्जिंग, मेंटेनेंस या रिपेयर का खर्च शामिल नहीं होता.
शुरू में कितनी बजत होती है
BaaS स्कीम की वजह से गाड़ी खरीदते वक्त उसकी शुरुआती कीमत में 2.30 लाख रुपये से लेकर 7.30 लाख रुपये तक की कमी आ जाती है. Tiago EV में सबसे कम जबकि Harrier EV में सबसे ज्यादा बजत होती है. Nexon EV पर 5.35 लाख रुपये, Curvv EV पर 6.20 लाख रुपये और Sierra EV पर 6.80 लाख रुपये की कटौती मिलती है. Punch EV में 3.20 लाख रुपये की बचत होती है. ये कीमतें एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए हैं और व्यक्तिगत खरीदारों के लिए बताई गई हैं. इनमें सरकारी टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और TCS शामिल नहीं है. ये आंकड़े रोजाना की ड्राइविंग की कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं.
एक बार में पूरा पैसा देकर खरीदने का ऑप्शन
अगर आप पूरा पैसा एक साथ देकर कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अभी भी बैटरी और कार दोनों की कीमत एक-साथ देकर गाड़ी खरीद सकते हैं. BaaS सिर्फ उन लोगों के लिए एक अच्छा वैकल्पिक तरीका है, जो शुरुआत में कम पैसा खर्च करके इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. टाटा कार्स ने इस स्कीम को अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए शुरू करके साफ कर दिया है कि वो अपनी ईवी को ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के बीच पहुंचाना चाहती है.
Tata.Cars: All EV BaaS and Non-BaaS prices
|कार
|बैटरी
|BaaS के बिना कीमत
|BaaS के साथ कीमत
|शुरुआती बजत
|इस्तेमाल का खर्च
|Tiago EV
|19kWh
|6.99 लाख रुपये
|4.69 लाख रुपये
|2.30 लाख रुपये
|₹2.6/किमी
|Punch EV
|30kWh
|9.79 लाख रुपये
|6.59 लाख रुपये
|3.20 लाख रुपये
|₹2.6/किमी
|Nexon EV
|45kWh
|14.34 लाख रुपये
|8.99 लाख रुपये
|5.35 लाख रुपये
|₹4.4/किमी
|Curvv EV
|55kWh
|17.19 लाख रुपये
|10.99 लाख रुपये
|6.20 लाख रुपये
|₹5/किमी
|Sierra EV
|63kWh
|18.79 लाख रुपये
|11.99 लाख रुपये
|6.80 लाख रुपये
|₹5.5/किमी
|Harrier EV
|65kWh
|21.79 लाख रुपये
|14.49 लाख रुपये
|7.30 लाख रुपये
|₹5.9/किमी