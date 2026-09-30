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Nexon EV से लेकर Harrier EV तक, अब टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारों में मिलेगी BaaS की सुविधा

बैटरी की मासिक किस्त में चार्जिंग या मरम्मत का खर्च शामिल नहीं होता और पारंपरिक तरीके से भी गाड़ी खरीदी जा सकती है. ( Image Credit: Tata.Cars EV )

हैदराबाद: टाटा कार्स ने अपनी Battery-as-a-Service यानी BaaS प्रोग्राम को अब और बड़ा कर दिया है. यह सुविधा पहले सिर्फ Tiago EV और Punch EV पर भी मिलती थी. अब कंपनी ने इसे Nexon EV, Curvv EV, Sierra EV और Harrier EV पर भी लागू कर दिया है. इस तरह अब टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम शुरू हो चुकी है.

BaaS स्कीम कैसे काम करती है BaaS स्कीम वाले मॉडल में कार की बैटरी की कीमत गाड़ी की कुल कीमच से अलग कर दी जाती है. इससे कार खरीदने वाले ग्राहकों को शुरुआत में कम पैसे देने पड़ते हैं. बैटरी के पैसे अलग से मासिक किस्त यानी ईएमआई के रूप में चुकाए जाते हैं. यह ईएमआई बैटरी की क्षमता, डाउन पेमेंट का अमाउंट और लोने का टेन्योर पर निर्भर करती है. इस कंडीशन में ग्राहकों को असल में दो अलग-अलग लोन लेता पड़ता है, एक गाड़ी के लिए और दूसरा बैटरी के लिए. इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बैटरी की इस मंथली इंस्टॉलमेंट में चार्जिंग, मेंटेनेंस या रिपेयर का खर्च शामिल नहीं होता.