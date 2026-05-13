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ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लॉन्च हुई Tata Altroz iCNG, कीमत सिर्फ 8.70 लाख रुपये

Tata Motors ने AMT ट्रांसमिशन के साथ अपनी प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz ​​iCNG को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Tata Altroz iCNG AMT
Tata Altroz iCNG AMT भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने AMT ट्रांसमिशन के साथ अपनी प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz ​​iCNG को लॉन्च कर दिया है. इस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

बता दें कि Tata Altroz ​​का iCNG वेरिएंट कुल पांच अलग-अलग ट्रिम लेवल में उतारा गया है. इनमें Pure, Pure S, Creative, Creative S और Accomplished S ट्रिम शामिल हैं. इस अपडेट के साथ, Tata Altroz ​​भारत में अकेली प्रीमियम हैचबैक बन गई है, जो AMT के साथ CNG पावरट्रेन में उपलब्ध है.

Tata Altroz iCNG AMT की वेरिएंट के अनुसार कीमत

Altroz ​​iCNG AMT के अलग-अलग वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं:

Altroz ​​iCNG AMT के वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
Pure8.70 लाख रुपये
Pure S9.00 लाख रुपये
Creative9.57 लाख रुपये
Creative S9.82 लाख रुपये
Accomplished S10.77 लाख रुपये

नए वेरिएंट को लेकर कंपनी का कहना है कि नया ट्रांसमिशन उन कस्टमर्स के लिए पेश किया गया है, जो रोज़ाना के ट्रैफिक में मैनुअल गियरबॉक्स की एक्स्ट्रा मेहनत के बिना CNG की कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.

Tata Altroz iCNG AMT के इंजन विकल्प और परफॉर्मेंस
इस हैचबैक में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन iCNG इंजन दिया गया है. CNG मोड पर, यह इंजन 72.5 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. Tata ने पहली बार इस सेटअप को AMT के साथ पेश किया है.

इससे इस कार को भीड़भाड़ वाले शहरी ट्रैफिक में इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा. Tata Motors का यह भी कहना है कि इसका सिंगल एडवांस्ड ECU कार को पेट्रोल और CNG मोड के बीच आसानी से स्विच करने में मदद करता है.

Tata Altroz iCNG AMT का स्पेस डिजाइन और सेफ्टी
Tata Motors के ट्विन-सिलेंडर iCNG लेआउट में सिलेंडर लगेज फ्लोर के नीचे होते हैं, जिससे CNG वेरिएंट में भी 210-लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है. Tata Altroz ​​के पेट्रोल और डीज़ल वर्जन में 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. कार के केबिन में फ्लश डोर हैंडल, इनफिनिटी-कनेक्टेड LED टेल लैंप, DRLs के साथ LED हेडलैंप और HARMAN के अल्ट्रा व्यू 10.25-इंच ट्विन डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कार में मिलने वाले सेफ्टी पैकेज की बात करें तो यह इसका एक अहम हिस्सा है. अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील के साथ ALFA प्लेटफॉर्म पर बनी, Tata Altroz ​​को पेट्रोल, डीज़ल और CNG वर्जन में 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है. स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर इस कार में 6 एयरबैग, ESP, ISOFIX और रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ-साथ 360-डिग्री HD सराउंड व्यू सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैंप और LED फॉग लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tata Altroz iCNG AMT
Tata Altroz iCNG AMT का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors)

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने इसकी लॉन्च पर कहा कि, "CNG देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फ्यूल ऑप्शन है, वित्त वर्ष 2025 में इसकी पहुंच 19 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 22 प्रतिशत थी, और यह ग्रोथ अब सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए इलाके भी इसे अपनाने में काफी मदद कर रहे हैं."

श्रीवत्स ने आगे कहा कि, "iCNG लाइन-अप में AMT को शामिल करके, हम CNG गाड़ियों में ज़्यादा सुविधा के लिए ग्राहकों की साफ़ और बढ़ती ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं. यह बदलाव Altroz ​​को अपने सेगमेंट में सबसे वर्सेटाइल और प्रीमियम पेशकश बनाता है, जो जगह या सुरक्षा से समझौता किए बिना, एफ़िशिएंसी, ड्राइविंग में आसानी और रोज़ाना के काम का सही बैलेंस देता है."

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