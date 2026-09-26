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Tata Aeris में मिलते हैं ये 6 बेहतरीन फीचर्स, जो Tata Tigor में नहीं मिलते, जानें यहां

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी कारों की रेंज में नई Tata Aeris नाम की एक सेडान को शामिल किया है. भले ही यह एक नया नाम है, लेकिन असल में यह मौजूदा Tata Tigor कॉम्पैक्ट सेडान पर ही आधारित है. इसके शीट मेटल में बदलाव, नए फ़ीचर्स और बिल्कुल नए इंटीरियर जैसे कई बड़े अपडेट्स दिए गए हैं. यहां हम बताने जा रहे हैं कि इसकी फीचर्स लिस्ट में कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

1. फ्रंट सीट वेंटिलेशन

Tata Motors ने नई Aeris की अगली सीटों में वेंटिलेशन का फीचर दिया है. इस लोकप्रिय फ़ीचर के आने से यह अपने सेगमेंट की एकमात्र ऐसी कार बन गई है, जिसमें यह फीचर दिया गया है.

पिछले कुछ सालों में, सीट वेंटिलेशन ग्राहकों का पसंदीदा फीचर बन गया है, यहां तक कि एंट्री-लेवल कारों में भी, और भारत के मुश्किल मौसम में यह काफ़ी काम का फ़ीचर है.

2. स्टैंडर्ड फ़िटमेंट के तौर पर छह एयरबैग

Tata Motors हमेशा से अपनी कारों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती रही है और नई Tata Aeris के मामले में भी ऐसा ही है. कंपनी ने Tata Aeris लाइनअप में छह एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जिससे इसके सुरक्षा फीचर्स में बहुत ज़रूरी सुधार हुआ है, क्योंकि Tata Tigor में सिर्फ़ दो एयरबैग्स ही आते थे.

3. डैशकैम रिकॉर्डर फ़ंक्शन

Tata Aeris में डैशकैम दिए गए हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. यह कार के आस-पास की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मौजूदा सराउंड-व्यू कैमरों का इस्तेमाल करता है.

इस तरह के सिस्टम की वजह से Tata Aeris में अलग से डैशकैम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारी सड़कों और ट्रैफ़िक की अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए, गाड़ी में डैशकैम का होना काफ़ी काम का फ़ीचर है.