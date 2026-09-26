Tata Aeris में मिलते हैं ये 6 बेहतरीन फीचर्स, जो Tata Tigor में नहीं मिलते, जानें यहां
Tata Motors ने अपनी नई Tata Aeris कॉम्पैक्ट सेडान को लॉन्च किया है. इस कार में 6 बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.
Published : September 26, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी कारों की रेंज में नई Tata Aeris नाम की एक सेडान को शामिल किया है. भले ही यह एक नया नाम है, लेकिन असल में यह मौजूदा Tata Tigor कॉम्पैक्ट सेडान पर ही आधारित है. इसके शीट मेटल में बदलाव, नए फ़ीचर्स और बिल्कुल नए इंटीरियर जैसे कई बड़े अपडेट्स दिए गए हैं. यहां हम बताने जा रहे हैं कि इसकी फीचर्स लिस्ट में कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं.
1. फ्रंट सीट वेंटिलेशन
Tata Motors ने नई Aeris की अगली सीटों में वेंटिलेशन का फीचर दिया है. इस लोकप्रिय फ़ीचर के आने से यह अपने सेगमेंट की एकमात्र ऐसी कार बन गई है, जिसमें यह फीचर दिया गया है.
पिछले कुछ सालों में, सीट वेंटिलेशन ग्राहकों का पसंदीदा फीचर बन गया है, यहां तक कि एंट्री-लेवल कारों में भी, और भारत के मुश्किल मौसम में यह काफ़ी काम का फ़ीचर है.
2. स्टैंडर्ड फ़िटमेंट के तौर पर छह एयरबैग
Tata Motors हमेशा से अपनी कारों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती रही है और नई Tata Aeris के मामले में भी ऐसा ही है. कंपनी ने Tata Aeris लाइनअप में छह एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जिससे इसके सुरक्षा फीचर्स में बहुत ज़रूरी सुधार हुआ है, क्योंकि Tata Tigor में सिर्फ़ दो एयरबैग्स ही आते थे.
3. डैशकैम रिकॉर्डर फ़ंक्शन
Tata Aeris में डैशकैम दिए गए हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. यह कार के आस-पास की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मौजूदा सराउंड-व्यू कैमरों का इस्तेमाल करता है.
इस तरह के सिस्टम की वजह से Tata Aeris में अलग से डैशकैम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारी सड़कों और ट्रैफ़िक की अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए, गाड़ी में डैशकैम का होना काफ़ी काम का फ़ीचर है.
4. थाई के नीचे अतिरिक्त कुशनिंग वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
Tata Tigor में सीट अपहोल्स्ट्री फ़ैब्रिक की दी जाती थी, जबकि Tata Aeris में लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, आगे की सीटों में थाई के नीचे बेहतर सपोर्ट मिलता है.
Tata Motors का कहना है कि इससे जांघों के नीचे बेहतर कुशनिंग मिलती है, जिससे बैठने में ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है और थकान कम होती है, खासकर लंबी ड्राइव के दौरान.
5. वायरलेस फोन चार्जर
Tata Aeris के इक्विपमेंट लिस्ट में वायरलेस फ़ोन चार्जर को भी शामिल किया गया है. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह फ़ीचर अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि कम्पैटिबल स्मार्टफ़ोन वाले ड्राइवर बिना लंबे केबल के इस्तेमाल के, गाड़ी चलाते समय आसानी से फ़ोन चार्ज कर सकते हैं.
6. कनेक्टेड कार टेक
Tata Aeris के साथ, कंपनी ने 35 से ज़्यादा फ़ीचर्स वाली कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी पेश की है. इन फ़ीचर्स को स्मार्टफ़ोन पर 'iRA' ऐप के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
स्मार्टफ़ोन पर बस कुछ टैप करके आप कार के दरवाज़े लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, फ़्यूल लेवल चेक कर सकते हैं, प्राइवेसी के लिए वैलेट मोड चालू कर सकते हैं, जियो-फ़ेंसिंग, गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करने जैसे कई काम कर सकते हैं.